Música e educação: professora de Brusque busca transformar a vida de alunos do Ensino Fundamental por meio da arte

Na EEF Nova Brasília, em Brusque, uma professora se destaca pela paixão e pelo comprometimento com o ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cintia Torresani Pagel, de 38 anos, nasceu e foi criada em Brusque, no bairro Limeira Baixa, onde também construiu sua carreira na educação. Com 15 anos de atuação na mesma unidade escolar, ela se tornou uma referência para alunos e colegas, levando arte, música e amor pela educação às crianças do 3º ao 5º ano.

Cintia possui formação em Artes com licenciatura em música, além de duas pós-graduações: uma em Arte na Educação Infantil e outra em Educação Musical. Atualmente, é mestranda em Educação, com foco na formação de professores.

Ao longo de sua carreira, já lecionou para cerca de 160 alunos do Ensino Fundamental e mais 30 alunos que participam do projeto de canto coral “Canta Brasília”, desenvolvido na própria escola para estudantes do 4º e 5º ano.

Arte de ensinar

Lecionar para o Ensino Fundamental, segundo Cintia, é uma tarefa desafiadora, porém gratificante. “Essa fase é ‘fundamental’ para o desenvolvimento integral dos alunos. Nela, o foco é tanto a alfabetização quanto o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas e motoras”, explica.

Para alcançar esses objetivos, a professora utiliza metodologias que exploram a criatividade. Em suas aulas, jogos, brincadeiras, contação de histórias e atividades práticas, como música, dança, teatro e artes visuais, são ferramentas indispensáveis.

“As aulas precisam ser dinâmicas e prazerosas, para que a aprendizagem seja significativa. Através da arte, busco proporcionar momentos que estimulem a imaginação e a criatividade, ajudando os alunos a desenvolverem competências como atenção, concentração, trabalho em equipe e reflexão”, explica.

Além das aulas regulares, Cintia coordena o projeto “Canta Brasília”, um coral infantil que traz para a escola uma nova dimensão de aprendizagem.

“Ao cantar melodias de diferentes estilos e culturas, as crianças não apenas expressam suas emoções através da música, mas também mergulham na diversidade cultural que as cerca”, conta.

O coral, segundo a profissional, não só enriquece o repertório musical dos alunos, mas também contribui para sua formação social, incentivando o respeito às diferenças e a cooperação.

Desafios e recompensas

Para Cintia, o trabalho na educação infantil é sempre uma experiência única. A cada ano, as turmas são diferentes, e isso desafia a profissional a se reinventar.

“É maravilhoso ver a evolução de cada criança, tanto na aprendizagem quanto na socialização. Para alcançar esses objetivos, acredito que a criatividade e a paciência são essenciais. Precisamos planejar, ensinar, aprender e, acima de tudo, amar o que fazemos. É assim que construímos uma educação de qualidade”.

Mesmo diante dos desafios, Cintia ressalta o quão gratificante é saber que faz parte da formação de cada aluno. “Ver o brilho nos olhos das crianças, sentir o carinho e perceber o impacto que causamos em suas vidas é algo sem preço. Isso me motiva a continuar dando o meu melhor todos os dias”, conclui.

