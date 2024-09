Músicas “chiclete” das campanhas: ouça jingles dos candidatos a prefeito de Brusque

Quando chega, o período eleitoral traz junto os famosos jingles de campanha dos candidatos. As músicas, muitas vezes “chiclete”, são cantadas pelas campanhas durante passeatas e outros atos, bem como tocam em carros de som.

As campanhas dos quatro candidatos a prefeito de Brusque, André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD), encaminharam ao jornal O Município os principais jingles. Conheça e ouça as músicas abaixo.

O principal jingle de André Vechi (PL) é uma adaptação da música Balança Brasil, do grupo Copacabana Beat. É muito parecido com o jingle da campanha de André na eleição suplementar de 2023. O ritmo do jingle mudou, pois o número de urna de André não é mais o mesmo da eleição passada, assim como dia da votação é outro.

“A nossa Brusque tem a chance de avançar. Nossa cidade está sempre de braços abertos para quem chega. Com André Vechi e Deco Batisti, é 22 para ganhar, Brusque não pode parar”, consta em trecho da música. A produção é de Bruno Moritz.

Escute a música Avança Brusque, jingle de André Vechi:

O jingle Nossa Cidade, da campanha de Cedenir Simon (PT), é uma adaptação de Didi Maçaneiro da música Uma Cidade, de Hilton Acioli. A música destaca que é pela cidade que “se começa a ser feliz”. Além disso, menciona que o município merece “carinho, respeito e atenção”. O nome do candidato é citado no final da música.

“Uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha e na sua cidade que se começa a ser feliz. Nossa cidade merece respeito, merece carinho, merece atenção. Meu voto é 13, de coração”, consta. “É nossa Brusque, é nossa cidade, chegou a hora de ser feliz. Meu voto é 13, é com Cedenir”, encerra.

Escute a música Nossa Cidade, jingle de Cedenir Simon – Cedê:

Renovação 27 é o nome do jingle da campanha de Danilo Visconti (DC). Trata-se de uma música autoral. Segundo a campanha, o autor não quer se identificar. A música destaca a candidatura de Danilo a prefeito e coloca qualidades ao candidato.

“É 27 que eu vou votar. É Danilo Visconti para prefeito. É 27 que eu vou votar, o voto certo para Brusque melhorar. Tá na boca do povo, a gente pode confiar. Danilo Visconti, é nele que eu vou votar. É força de vontade, um futuro promissor. É a voz do povo, um cara trabalhador”, consta em trecho da música.

Escute a música Renovação 27, jingle de Danilo Visconti:

Um dos jingles da campanha de João Martins (PSD) é uma adaptação da música Festa, de Ivete Sangalo. Brusque Chamou é o nome do jingle, que conta com letra de Tabony e gravação e arranjos por Edu Alberton.

“Brusque chamou, já é hora, vamos lá, é João e Nik, a mudança está no ar. Vem com a gente nessa luta, ninguém vai nos segurar. Nosso povo está querendo alguém para renovar”, diz trecho. “João e Nik é hora, vamos lá, digite 55 e aperte para confirmar”, finaliza.

Escute a música Brusque Chamou, jingle de João Martins:

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: