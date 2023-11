Custo-benefício e durabilidade elevada

A proposta já está atraindo diversos profissionais, incluindo síndicos que buscam a melhor maneira de restaurar a pintura de um edifício, as quais têm alto custo de manutenção.

A manutenção dessas estruturas é contínua e envolve profissionais de diversas áreas com diferentes responsabilidades. No entanto, aqueles que já aplicaram a Nano Rocha destacam a durabilidade prolongada e o baixo custo de manutenção, uma vez que a cor não sofre alterações ou enfraquecimentos causados pelos raios UV e a ação do tempo. Ou seja, após a aplicação da Nano Rocha, a preocupação se resume à limpeza e à proteção do revestimento.

Além disso, a nanotecnologia assegura a durabilidade ao manter protegida e impermeabilizada a estrutura do revestimento, conferindo eficácia contra diversas condições climáticas adversas, como ventos fortes, chuvas intensas e temperaturas extremas, além de umidade e maresia, presentes na região de Brusque e no litoral, respectivamente. Dessa forma, a cor permanece preservada e o material mantém sua integridade.

Em uma estrutura já existente, havendo a necessidade de se alterar a cor do prédio ou residência, é possível aplicar a Nano Rocha sobre o revestimento presente no local, sem a necessidade de removê-lo, procedimento que geralmente é exigido ao lidar com tintas convencionais.