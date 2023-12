Em nossa região, não faltam iniciativas que visam garantir a todas as pessoas um Natal mais próspero, com presentes para as crianças e fartura na mesa das famílias.

Alguns projetos são mais recentes, outros já têm anos de história, mas todos partilham de objetivo em comum: arrecadar doações e compartilhar com aqueles que mais precisam.

Neste sentido, centenas de voluntários se esmeram na busca de roupas, brinquedos e alimentos, arrecadados às vezes durante todo o ano, para alegrar uma criança na época mais festiva do ano, assim como garantir que todos tenham uma ceia digna na noite de Natal.

O especial Natal Compartilhado apresenta um compilado de alguns desses projetos que, ano após ano, lutam para que todos os moradores da região tenham um fim de ano mais feliz.

Obviamente, nem todas as ações existentes puderam ser contempladas neste especial, visto que há centenas de iniciativas natalinas em todos os cantos de Brusque e região.

No entanto, por meio dos projetos selecionados, o jornal O Município estende o agradecimento e a homenagem a todos os que contribuem para que a solidariedade seja difundida e alcance a todos nesta época do ano.

Toque no botão ou na imagem para visualizar ou fazer o download do especial Natal Compartilhado.