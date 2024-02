O veterano Terrence Ross, de 32 anos, anunciou a sua aposentadoria do basquete após 11 anos na NBA. 8ª escolha no draft de 2012, selecionado pelo Toronto Raptors, o jogador conviveu com lesões que o impediram de voos maiores.

Com o seu podcast “The T. Ross Podcast”, lançado em dezembro, o agora ex-jogador pretende focar no mesmo pelos próximos meses, mas também não descartou voltar ao basquete no futuro, mas com algum cargo fora de quadra, como treinador, assistente ou analista.

Questionado sobre os motivos da aposentadoria, ele atribuiu as últimas lesões, como as sofridas nas costas e joelho, o que acabaram ocasionando em dores e dificultando a situação. Com isso, ele optou por ficar mais próximo da família.

A carreira de Terrence Ross

O ala-armador Terrence Ross disputou os Jogos Universitários por Washington, chamando a atenção na classe de draft de 2012, onde ficou entre os oito primeiros, selecionado por Toronto.

No basquete universitário foram 69 jogos, com média de 12.2 pontos, 1.2 assistências, 45% dos arremessos de quadra por jogo em 24.2 minutos por jogo. Logo em seu ano de novato na NBA ele foi convidado para participar do desafio de enterradas no All Star Game e venceu.

Foram quatro temporadas e meia nos Raptos, com destaque para 2014/15, quando atuou os 82 jogos da temporada regular. Em 2016/17, ele se transferiu para o Orlando Magic.

Na equipe, ele sofreu a lesão mais grave da carreira, rompendo o ligamento colateral do joelho direito e, ao mesmo tempo, fraturando a perna, em um duelo contra o Oklahoma City Thunder. Na época, chegou a não ter prazo estabelecido para o seu retorno.

Após sete anos no Magic, Ross acertou com o Phoenix Suns, o seu último time da carreira. Foram 21 jogos na temporada 2022/23, com médias de 9 pontos, 2 assistências e 3.3 rebotes.

Dessa forma, em sua carreira na NBA foram 733 jogos na temporada regular, com médias de 11 pontos, 1.3 assistências e 2.8 rebotes. A sua melhor temporada foi em 2020/21, no Magic, com 46 jogos e 15.6 pontos de média, além de 2.3 assistências e 3.4 rebotes.

