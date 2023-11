Na última quarta-feira, 22, inaugurou em Brusque a Nicole Lopes Concept Clinic. O espaço, que conta com design assinado pela arquiteta Pâmela Soares Kohler, do Studio Solu, traz elegância, luxo e marca uma entrada poderosa no mercado de estética e beleza.

Sob a direção da proprietária Nicole Lopes, profissional com mais de oito anos de experiência na área, a clínica promete redefinir os padrões de excelência.

Tecnologia de última geração

Cada centímetro do ambiente foi meticulosamente planejado visando o máximo de conforto para os clientes. Distribuídas em dois pavimentos, todas as salas da clínica contam com equipamentos de última geração e alta tecnologia. A missão do espaço é criar, de fato, uma atmosfera acolhedora e amorosa, um lugar onde cada pessoa se sinta verdadeiramente em casa e seja atendida com o que há de melhor no mercado.

“A visão por trás da clínica sempre foi criar um espaço limpo e sereno, distante da abordagem invasiva que se tornou comum no mercado. Queremos proporcionar um atendimento mais humano e carinhoso, onde eu e minha equipe poderemos cuidar de cada cliente de maneira única e respeitosa. Vamos redefinir o conceito de básico e esse será um grande diferencial nosso”, destaca a proprietária.

Entre outros tratamentos realizados na clínica estão a massagem relaxante, radiofrequência, detox e endermoterapia.

Aparelho único em Santa Catarina

Além do novo e luxuoso espaço, Nicole, reconhecida especialista em tratamentos corporais, entre eles a criomodelagem, apresenta com entusiasmo a grande novidade da clínica: o Shape Space. O aparelho, único em Santa Catarina, promete revolucionar o mercado, queimando até mil calorias em apenas 30 minutos.

A máquina, que está posicionada em uma sala exclusiva, possui o que há de mais tecnológico no mundo dos aparelhos focados em tratamentos corporais. O lançamento já está chamando a atenção dos clientes que devem lutar por um horário na agenda da clínica.

“Com essa máquina, alcançamos uma significativa perda calórica, reduzindo consideravelmente o percentual de gordura. Adicionalmente, graças a um equipamento complementar, conseguimos obter tonificação e estimulação das musculaturas, ou seja, uma verdadeira definição muscular. É uma emoção poder oferecer esse atendimento exclusivo aos nossos clientes”, explica Nicole.

Além da empresária, a clínica, que é habilitada Striort e realiza o método Renata França, conta com mais três profissionais: uma para cuidar dos aparelhos e de tratamentos de eletroterapias, outra para realizar procedimentos de estética facial e uma terceira focada nos agendamentos. Conheça a Nicole Lopes Concept Clinic, localizada na sala 3, na rua Desembargador Érico Torres, 57, no bairro São Luiz.

Nicole Lopes Concept Clinic

Rua Desembargador Érico Torres, 57 – Sala 3 – São Luiz, Brusque – SC

WhatsApp: (47) 99100-9009

Instagram: @nicolelopesconcept