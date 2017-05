Nível do rio Itajaí-Mirim sobe ininterruptamente por 14 horas, em Brusque

O rio Itajaí-Mirim atingiu 2,96 metros no Centro de Brusque, na medição realizada às 10h desta quarta-feira, 31. O nível é considerado normal, sem risco de enchente. No entanto, vem em crescimento ininterrupto desde as 20h30 desta terça-feira, 30.

Já em Botuverá, o rio subiu até 07h, quando chegou a 2,53 metros. Na medição das 07h30 o nível já havia baixado. Na última medição, às 9h, continuava em queda e chegou a 2,48 metros.

Em Vidal Ramos, onde ficam as cabeceiras do Itajaí-Mirim, o rio atingiu seu pico às 10h, com 2,66 metros e tem subido.

Em todas as cidades, os números são considerados normais e podem variar de hora em hora, de acordo com o volume de chuva. Os dados são do Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açú (Ceops), da Furb.

A Defesa Civil avalia que não há risco de enchente até o momento. A chuva deve continuar até esta quinta-feira, 1, de acordo com previsão da Epagri/Ciram.