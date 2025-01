“Nosso compromisso será com as boas ideias”, diz vereador Pedro Neto, novato na Câmara de Brusque

Apesar de ser novato na Câmara de Vereadores de Brusque, o vereador Pedro Neto (PL) traz a experiência política de casa. O pai, Celso Emydio da Silva, foi vereador e presidente da Câmara de Brusque. Agora, é o filho que ocupa uma cadeira no Legislativo local.

Pedro é servidor público e médico veterinário por formação. O vereador mora na travessa Dom Joaquim. Ele foi candidato a uma cadeira no Legislativo nas eleições de 2020, pelo antigo Democratas, mas não conseguiu se eleger naquela ocasião.

Em 2024, ele disputou as eleições novamente, desta vez pelo PL. Pedro foi eleito com 1.229 votos, o oitavo mais votado da cidade. Ele divide a bancada do PL com outros três vereadores: Leonardo Schmitz, Paulinho Sestrem e Valdir Hinselmann.

Mandato coletivo e leis efetivas

Pedro Neto critica leis atuais que, segundo ele, possuem pouca efetividade e fiscalização. O parlamentar entende que precisa elaborar projetos de lei que de fato terão efeito. Pedro afirma que firmou compromissos durante a campanha e trata a saúde como principal prioridade.

“Durante a campanha, divulgamos nossos compromissos com saúde, infraestrutura e educação. O nosso compromisso será com as boas ideias. Nenhuma solução deve vir ‘de cima para baixo’, mas deve ser construída com a comunidade”, defende.

Pedro brinca que é um “calouro” na Câmara de Brusque e diz que terá humildade para receber ajuda de todos que irão contribuir com o mandato. O parlamentar cita ainda que quer elaborar “projetos que sejam relevantes”.

O vereador foi eleito pelo PL, partido do prefeito André Vechi. Ele confirma que seguirá com o apoio ao governo durante o exercício do mandato. Entretanto, reforça que também realizará um papel de fiscalização e cita que isso foi, inclusive, um pedido do próprio prefeito.

“Disputamos essa eleição junto ao PL, partido do André Vechi e do Deco. Os poderes são independentes, mas harmônicos. Tenho muita confiança no André e no Deco. Vejo que estão fazendo um excelente trabalho. Naquilo que depender de mim, estaremos de braços dados para fazer uma cidade cada vez melhor”.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: