Nova ponte em Brusque pode permanecer sem cabeceiras por mais de um ano após entrega da obra

A obra da nova ponte que ligará os bairros Jardim Maluche e Rio Branco, em Brusque, deve ser entregue em breve. No entanto, a estrutura vai permanecer sem cabeceiras e sem utilidade por mais de um ano após a conclusão dos trabalhos. A construção da nova avenida Beira Rio sentido ao bairro Dom Joaquim vai definir quando a ponte de fato receberá os acessos.

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), divulgou nas redes sociais que a obra da nova ponte está 98% concluída. Por outro lado, o cronograma da obra da Beira Rio até Dom Joaquim é de 18 meses. Sendo assim, conforme projeção da prefeitura, a ponte deve ficar sem funcionalidade por aproximadamente um ano e meio.

A expectativa é que a licitação para construção da Beira Rio seja lançada em fevereiro. A obra tem financiamento internacional do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O secretário de Infraestrutura, Rafael Kniss, afirma que os entraves burocráticos atrasaram o início da obra da Beira Rio, o que faz com que a ponte fique pronta antes do asfalto.

“A ponte é um convênio nacional, com a Caixa, em que há uma contratação muito mais simplificada, mas a taxa de juros é maior. Como a construção da Beira Rio tem um valor mais expressivo, foi realizado financiamento com o Fonplata, em que a taxa de juros é menor. Consequentemente, porém, é um processo burocrático”.

Rafael explica que a gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB), no qual fez parte, não imaginava que a viabilização do Fonplata seria tão burocrática. O secretário detalha que as mudanças no governo federal, com a saída de Jair Bolsonaro (PL) e a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também é um fator que gerou atraso.

Além disso, Rafael considera que a autorização do empréstimo teve que passar pelo Senado. Ele conta que a ideia era que a obra de construção da Beira Rio já estivesse em execução. “A administração anterior imaginou que não seria tão burocrático”, admite.

André Vechi projeta que a obra da Beira Rio deve começar de fato em março ou abril. O prefeito avalia que a cassação do mandato de Ari Vequi, em maio de 2023, pode ter sido também um dos fatores que resultou no atraso da ampliação da avenida.

“Talvez, o governo anterior contava que as duas obras seguissem no mesmo ritmo”, avalia. “Tentamos não deixar [a cidade] parar [com a cassação], mas inevitavelmente alguma coisa teve atraso”, considera o prefeito.

A instalação das cabeceiras antes da construção da Beira Rio, segundo Vechi, poderia fazer com que pessoas quisessem “cortar caminho” ainda sem que a ponte estivesse liberada para passagem, gerando insegurança.

Entrega de ponte sem cabeceiras

A prefeitura considera a obra da ponte como “quase pronta”, mesmo sem as cabeceiras, e celebra a entrega da estrutura. “O que foi licitado foi a ponte. A cabeceira não está dentro do programa”, justifica o prefeito.

Em agosto de 2023, durante a campanha eleitoral, Vechi, então prefeito interino, disse que a obra da ponte seria entregue ainda no ano passado, o que não aconteceu. O prefeito relata que os problemas climáticos em outubro e novembro atrasaram a expectativa de entrega da obra.

“O rio saiu da calha 11 vezes, atrapalhando o canteiro de obras. Se lembrarmos, o rio levou um contêiner daquela obra. As chuvas de outubro e novembro impediram com que as obras no local continuassem. Ninguém esperava que tivéssemos uma enchente e todo esse transtorno climático”, explica.

Ampliação da Beira Rio

A obra da Beira Rio sentido Dom Joaquim se trata de uma ampliação da margem direita da avenida. O novo trecho começa a partir dos fundos da igreja Calvário, que hoje é uma estrada de chão, passa pela curva do Instituto Federal Catarinense (IFC) e segue pelo bairro Jardim Maluche até a ponte.

Recentemente, a prefeitura publicou um decreto que autoriza a execução da obra em parte das terras do IFC, dando fim a um imbróglio de seis anos. A curva que receberia o asfalto era considerada estreita e, com isso, foi necessário aumentar a área com uso de espaço que pertencia ao IFC.

