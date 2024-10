Nova sede da Divisão de Investigação Criminal de Brusque deve ser inaugurada em novembro

A nova sede da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Brusque deve ser inaugurada no mês de novembro deste ano. No momento, ainda são realizadas obras na estrutura da unidade. O espaço do antigo quiosque na praça da prefeitura foi cedido à Polícia Civil pela prefeitura.

Conforme o projeto, o imóvel apresenta requisitos essenciais para atender as atividades da DIC, como tamanho da estrutura, localização central para a população e acessibilidade para deficientes. Hoje a divisão funciona na delegacia de Polícia Civil, na rua do Convento.

O local antigamente pertencia à Fundação Cultural. Para a concessão à Polícia Civil, o imóvel antes teve de ser repassado para a Prefeitura de Brusque.

De acordo com o delegado regional de Brusque, Fernando de Faveri, a previsão é de que a parte estrutural da obra seja finalizada por volta de três semanas.

“Então, a gente trabalha com esse prazo de três semanas, mas em seguida tem a colocação dos móveis. Os móveis por dentro da unidade, que também vão mais alguns dias”.

O delegado conta que a Polícia Civil tem a pretensão de inaugurar a unidade no mês de novembro, em uma data ainda indefinida, considerando a quantidade de pessoas que devem comparecer ao evento.

Para de Faveri, a acessibilidade é um ponto relevante a se destacar. “Vale apontar que a proximidade geográfica dos demais poderes municipais (Prefeitura e Câmara de Vereadores), estaduais (Poder Judiciário e Ministério Público) e o monitoramento da praça são dois outros pontos a atender, a meu ver, o interesse público”.

O imóvel tem 434 metros quadrados. A cessão do imóvel é válida por dez anos, e pode ser renovada por igual período. O custo da obra é de R$ 174.649,92.

