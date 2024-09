Está em construção a segunda unidade da Academia AD3 em Brusque. Localizado na Villa Schlösser, o novo complexo será a maior academia entre as 30 unidades da rede, incluindo as abertas e os pré-lançamentos. O preço acessível chama a atenção. A inauguração acontecerá ainda no segundo semestre de 2024.

A rede nasceu em Palhoça, na Grande Florianópolis, quando foi inaugurada a primeira unidade em 2016. A partir daí, a academia abriu em Tijucas, na mesma região, e começou a se espalhar por mais municípios de Santa Catarina. A primeira unidade da AD3 em Brusque abriu em 2023 no bairro Guarani. Um ano depois, a segunda unidade será lançada.

São mais de 3 mil metros quadrados de área da nova e maior unidade da academia. O espaço conta sala de aulas coletivas, estacionamento e, o principal e grande novidade: área kids e sala de spinning, em que os clientes participam de aula em uma bicicleta ergométrica. A administração da academia enxergou uma oportunidade e escolheu Brusque para receber a maior unidade da rede, que vem crescendo e se expandindo ao longo dos anos. Os usuários da academia podem se matricular pelo preço exclusivo de pré-venda de R$ 59,90 mensais, em um plano de 12 meses.

A Academia AD3 abre de segunda a sexta-feira, das 5h às 23h, e também nos sábados das 9h às 15h e domingos das 9h às 13h. Também é possível treinar nos feriados. A qualidade do atendimento da academia, que oferece aulas coletivas de diversas modalidades, também chama a atenção.

Preço baixo não significa menos benefícios, pelo contrário. A academia oferece uma metodologia que conta com quatro específicos programas de treinamento, para se adequar àquilo que o aluno busca. São eles: AD3 Sec, AD3 Life Quality, AD3 In Shape e AD3 Force Intense. Conheça abaixo cada método.

AD3 Sec

O programa de treinamento AD3 Sec é voltado ao público que busca a academia para emagrecimento. É ideal para quem busca perder peso e, além disso, melhorar o equilíbrio físico. O método foca no condicionamento de força, resistência e ajuda na redução de dores pelo corpo.

AD3 Life Quality

O método AD3 Life Quality é destinado, sobretudo, para iniciantes, ou seja, quem começa “do zero”. Pessoas que desejam frequentar academia em busca de uma qualidade e estilo de vida saudável podem encontrar no AD3 Life Quality o programa ideal para aquilo que buscam.

AD3 In Shape

A intenção do programa de treinamento AD3 In Shape é voltado às pessoas que possuem pouca ou nenhuma experiência em musculação, mas que desejam estimular o desenvolvimento muscular e focar na definição corporal.

AD3 Force Intense

Por fim, o método AD3 Force Intense é exclusivo para alunos que já possuem experiência com musculação. O ganho de força é o grande foco deste programa de treinamento e proporciona resultados intensos e eficazes.