Contudo, não é só na região que o Novo Peugeot 2008 vem garantindo alto número de vendas. “A nível de Brasil, está indo muito bem. A capacidade produtiva, com certeza, será superada por um número maior de vendas”, continua Joni.

Para a gerente da loja Peugeot, Marta Molinari, o design moderno é apenas um dos atrativos do lançamento. “O Novo Peugeot 2008 veio para ser uma virada de chave para a marca Peugeot”, aponta.

Todas as configurações do novo 2008 são equipadas com o motor turbo 200, com 130 cavalos a 5.750 rotações por minuto abastecido com etanol (125 cavalos com gasolina), além de torque de 20,4 kgfm a 1.750 rpm com os dois tipos de combustível.

Marta destaca que o espaço interno do carro traz conforto e mobilidade, além do porta-malas contar com 420 litros. “São três anos de garantia, e a loja tem toda a parte de assistência técnica. Além disso, a Peugeot fechou um plano de revisão para o carro: são três revisões pelo preço de uma”, aponta.

Ela detalha que o valor de lançamento do Novo Peugeot 2008 é a partir de R$ 119.990,00 para a primeira versão. “Até o final do mês, temos esses valores; após isso, ele passa a ser vendido a partir de R$ 129.900,00 na primeira versão”, finaliza Marta.