Novo pórtico pode ser construído no pavilhão da Fenarreco para agilizar filas de eventos

A Prefeitura de Brusque quer tirar do papel o projeto de construção de um novo pórtico de entrada para o pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. A ideia é que a construção da entrada seja viabilizada junto ao governo federal, por meio do Ministério do Turismo. O projeto foi apresentado em Brasília no dia 20 de fevereiro.

O novo pórtico não substitui as tradicionais esculturas de marreco instaladas na entrada principal. Trata-se de uma segunda entrada, que seria construída com acesso direto ao “pavilhão verde”, estrutura em que está a praça de alimentação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, o projeto foi elaborado há dois anos. Ele comenta que o objetivo é viabilizar a construção via Ministério do Turismo, mas afirma que a futura obra ainda está em fase inicial de captação de recursos.

“O projeto foi apresentado agora. Teria que passar pela parte burocrática do Ministério do Turismo para que seja verificado em quais dos programas se encaixa. Foi a primeira investida do projeto junto ao ministério”, explica.

Apresentação em Brasília

Uma comitiva formada pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), pelo secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento, pela diretora de Convênios e Captação de Recursos, Cintia Wilke, e pelo secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior, levou a proposta ao Ministério do Turismo na semana passada.

José Henrique relata que o grupo esteve em duas secretarias na sede do ministério. Uma delas trata de eventos, em que foi abordado a realização da Fenarreco. Na segunda pasta, relacionada à infraestrutura, foram apresentados os caminhos à prefeitura para viabilizar a construção do novo pórtico.

Os valores da obra ainda não estão definidos. “A Secretaria de Infraestrutura de Brusque realiza o levantamento do detalhamento do projeto. Ainda não temos os valores detalhados”, afirma José Henrique. “Vamos cadastrar junto ao ministério”, completa.

“Agilidade e mais facilidade”

Valdir avalia que o novo pórtico ampliará o controle de acesso do público. Ainda de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, existem exigências – inclusive por parte dos bombeiros – que envolvem a quantidade de público em eventos.

“Modernizar é importante para um centro de eventos, não só para Fenarreco, mas para qualquer tipo de evento no pavilhão”, diz Valdir. “Teremos agilidade e mais facilidade para entrada. Serão várias catracas, uma melhoria significativa para diminuir problemas de filas”.

Consta no projeto que o novo pórtico terá telhas metálicas com pontas. A cor seguirá o padrão da cobertura do pavilhão. A estrutura será de alvenaria com blocos cerâmicos, revestidos com acabamento que simule pedra.

Tábuas de madeira arredondadas serão fixadas na parte de cima do pórtico. No projeto, a palavra willkommen – “bem-vindo” em alemão – aparece na entrada, mas consta que ainda não foi definido qual será o letreiro, escrito em fonte monotype corsiva.

