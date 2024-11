Novos partidos: 17 siglas buscam autorização para funcionar no Brasil

Novo partido

No momento 17 partidos estão buscando cumprir as exigências da legislação eleitoral para terem seu registro chancelado pelo TSE. O mais adiantado de todos na coleta das assinaturas necessárias é o Missão, formado por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL). Precisa 546 mil assinaturas de pessoas não filiadas a outros partidos. Tem certificadas até agora 189.574, das quais 860 em SC.

Enquadramento

Está indo adiante, no Legislativo estadual, projeto da deputada Ana Campagnolo (PL), que cria o Código de Ética Docente. Conforme o texto, os servidores da educação deverão atuar observando os princípios da neutralidade política, ideológica e religiosa; o reconhecimento da vulnerabilidade do educando; o direito dos pais de que seus filhos recebam educação moral de acordo com as convicções deles; a liberdade de crença e garantia da imparcialidade e tratamento dos estudantes.

Eleição no DCE

Grupos de esquerda que desde sempre dominam o DCE da UFSC desta vez irão enfrentar oposição organizada. Estudantes simpáticos a teses mais liberais se inscreveram para disputar a eleição, que acontece amanhã e quinta-feira. Uma das bandeiras deste grupo, que forma a Chapa 4, chama a atenção pelo inusitado. Defende a regularização do CNPJ do DCE, hoje no status de inapto. Segundo esta chapa, esse entrave prejudica a gestão financeira e a capacidade de promover ações e serviços essenciais para os estudantes. Fica meio fácil deduzir o que aconteceu para que a situação chegasse a esse ponto.

Arena Criciúma

A Justiça Federal anulou a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que negou a uma empresa de locação de espaços para prática de beach tennis o registro da marca Arena Criciúma, em função da existência do nome Criciúma Esporte Clube, pertencente ao clube de futebol do município. O entendimento foi de que embora estejam no mesmo segmento de mercado, as duas marcas têm elementos de diferença que evitam a confusão.

Interesse oculto

Este espaço não conseguiu saber o nome do deputado federal, que teve a petulância de propor projeto de lei para a volta da obrigatoriedade dos inúteis extintores de incêndio nos automóveis. Não é o contribuinte, com toda certeza, que tem interesse nisso. Que tal também propor a volta dos caixas de primeiros socorros?

Comando feminino

Num processo que levou três anos, Rosemeri Francener assume em março de 2025 a presidência executiva da multinacional brasileira Duas Rodas, com sede em Jaraguá do Sul. Nos 99 anos da empresa, é a primeira vez que uma mulher chega a tal posição. A Duas Rodas tem seis fábricas, das quais três no Brasil, uma no México, uma no Chile e uma na Colômbia. Emprega 1.700 pessoas e produz mais de 3 mil itens entre ingredientes e aromas para a indústria de alimentos e bebidas.

Túnel 1

Do sonho a um começo de realidade. Avança de forma surpreendente célere o projeto do túnel com 29 metros de profundidade sob o leito do rio Itajai-Açu, 548 metros de extensão e custo de R$ 2 bilhões entre Itajaí e Navegantes. Apoiado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SC), ganhou total adesão da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri), que criou um consórcio envolvendo seus 11 municípios. Há dias o governo estadual assinou um protocolo de intenções reservando uma verba de R$ 136 milhões para o projeto e obras de infraestrutura do entorno.

Túnel 2

Em abril passado o Banco Mundial aprovou um empréstimo de U$ 90 milhões (R$ 519 milhões) para o projeto. O plano prevê a concessão do sistema por um período de 35 anos. O túnel submerso, com faixa exclusiva para ciclistas e até esteiras para pedestres, dentre ouras novidades dignas de Primeiro Mundo, será mais uma atração turística para uma região que já tem o Balneário Camboriú como ponto de referência na rota turística litorânea do Sul do Brasil.

Violência

Com foco na erradicação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres, começou ontem a campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”. A propósito: no primeiro semestre deste ano, a Justiça de SC julgou em média 56 casos de violência doméstica por dia. Ao todo, foram 11.948 processos, número 24,81% maior em relação aos anos de 2022 e 2023. O objetivo da campanha é conscientizar sobre os diferentes tipos de violência de gênero e fomentar ações concretas que promovam igualdade, segurança e justiça.