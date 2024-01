Números da segurança: polícias Militar e Civil divulgam balanço de ocorrências em Brusque durante 2023

Na tarde desta sexta-feira, 5, o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Pedro Carlos Machado Junior, e o delegado regional de Polícia Civil, Fernando de Faveri, divulgaram balanço de ocorrências registradas em 2023, em Brusque e região.

Conforme o comandante da PM, os dados foram divulgados em conjunto para evitar discordâncias. Ele também destacou que a união entre as polícias e os bombeiros reflete em resultados positivos para a segurança pública.

A Polícia Militar registrou um aumento no número de ocorrências em todos os municípios parte do batalhão: Brusque, Gaspar, Guabiruba, Ilhota e Botuverá. Em Brusque, número de ocorrências aumentou de 9.720 para 10.217, por exemplo, um crescimento de 5%.

No município, também foi visto um aumento de 40% no registro de tentativas de homicídio: de 10, em 2022, foi para 14, em 2023. Segundo o comandante, o número segue uma tendência de aumento.

A PM também registrou um crescimento no registro de furtos, que foi de 400 em 2022 para 469 em 2023. “O crime de furto é um problema que não está só sujeito a atuação da segurança pública, mas que atinge diversos fatores socioeconômicos, por exemplo. Então, é uma dificuldade que todos temos que trabalhar”, diz.

“Ainda assim a Polícia Militar vem buscando trabalhar esse problema e sabemos que, com a parceria da Polícia Civil, a própria Prefeitura Municipal de Brusque, o Ministério Público, Judiciário, nós podemos chegar numa solução que a gente possa trabalhar esse problema”, avalia.

Contudo, houve diminuição em óbitos no trânsito. Em 2022, foram registradas 28 mortes; já em 2023 foram 21, uma queda de 25%.

Também houve a diminuição no número de ocorrências de perturbação: foi de 1.955 em 2023 para 1.875 em 2023. Entretanto, o comandante ressalta que é um número alto, que prejudica o trabalho da polícia.

“Esse tipo de ocorrência tira a atenção para ocorrências mais complexas. Ao invés de ir para uma ocorrência de tráfico de drogas, precisa lidar com uma de desrespeito ao sossego com som alto no carro”, desabafa.

As ocorrências de tráfico de drogas também vem caindo a cada ano. Em 2023, foi registrado uma queda de 27% no número, ou seja, foi 44 ocorrências registradas em 2022 para 32 no último ano.

O comandante destaca que esse tipo de crime ainda acontece no município. Porém, há tendência que os crimes estejam diminuindo pela atuação das polícias militar e civil.

Homicídios

Em 2023 foram registrados dois homicídios em Brusque, dois a menos do que foi registrado em 2022 pela PM. O número mostra uma tendência de queda, já que a PM registrou 7 ocorrências do tipo em 2021.

O comandante explica que um terceiro homicídio chegou a ser inserido na base de dados da PM em 2023. Trata-se do assassinado de Pablo Leandro Santos, que teve o corpo encontrado carbonizado na região limite entre Itajaí, Brusque e Gaspar na manhã do dia 22 de agosto. Após investigação da Polícia Científica, foi visto que Pablo foi morto em Gaspar e o caso foi repassado a Polícia Civil no município.

Em relação aos dois homicídios registrados, apenas um está com a investigação em andamento pela Polícia Civil. Segundo o delegado regional, o caso deve ser encerrado em breve.

Ações preventivas da PM

Na coletiva, o comandante da PM destacou a importância das ações preventivas realizadas. Ele inclusive aponta que o trabalho é necessário para a diminuição de caso de violência e acidentes de trânsito na cidade.

Ele destaca as visitas preventivas escolares, sendo realizadas 715 em 2023; o número de mulheres vítimas de violência doméstica em acompanhamento pela Rede Catarina, que foram 185 no último ano; as 114 Redes de Vizinhos em Brusque, sendo oito criadas em 2023; as 1.897 crianças participantes do Proerd em 2023; e as 350 crianças que participaram do programa Estudante Cidadão; e a Transitolândia,

Ainda, em 2023, a PM realizou 5.760 programações operacionais. Foram 30 policiamentos realizados em jogos de futebol e 138 em eventos. Sobre os jogos, o comandante aponta serem necessários em média 20 policiais militares para fazer a segurança de cada partida. “Tem jogos que pedem até 70 policiais. São ações que precisam ser feitas”, ressalta.

O comandante destaca o 16º Brusque Motorcycle; a 29° Fenajeep; a 36º Fenarreco e o apoio a Festa da Integração, em Guabiruba, e a Festa Bergamasca, em Botuverá; entre outros.

Balanço da Polícia Civil

O delegado Fernando de Faveri destaca o número de registros de boletins em 2023 pela 17ª Delegacia Regional de Polícia, que atende Brusque, Guabiruba, Botuverá, São João Batista, Nova Trento e Major Gercino.

Em todas essas cidades foram registrados 29.649 Boletins de Ocorrência, dos quais 23.964 foram registrados pela Polícia Civil, de forma presencial ou virtual.

Em Brusque, foram registradas 23.545 boletins, sendo 11.533 ocorrências confeccionadas pela Delegacia Virtual. Segundo o delegado, o número mostra o aumento de boletins feitos pela internet, o que descongestiona o atendimento presencial na delegacia.

O dia com o maior número de registro de boletins é a segunda-feira: 20,57% do total de boletins foram feitos neste dia.

Roubos e furtos

O delegado explica que o número de casos de roubo tem divergência com a PM, pois, eventualmente, a vítima vai direto para delegacia ao invés de acionar a Polícia Militar.

A maioria dos roubos ocorre em via pública, sendo 47 ocorrência registradas pela Polícia Civil em 2023. Depois vem roubo em residência, com 11 casos registrados, e em comércio, com 7.

“O roubo de rua e o furto seria aquele roubo e furto a transeunte, ou seja, a pessoa que está caminhando. No geral, o objeto visado é o celular e em horários específicos, muitas vezes à noite com uma vítima sozinha. Então, a análise do cenário, do comportamento da vítima e o manuseio do celular, a questão da iluminação pública por parte dos órgãos municipais, a orientação é procurar vias movimentadas. É um conjunto de fatores para muito além da atividade policial”, comenta.

O delegado destaca que um cuidado é na escolha de transitar a pé em uma rua iluminada, por exemplo. “Sempre importante mencionando que não é para colocar responsabilidade na vítima, mas pelo contrário, é garantir uma segurança pública em que todos tenham consciência das suas vulnerabilidades, onde você está mais vulnerável ou menos. E nesse sentido, poderia dizer não só o comportamento dos demais órgãos públicos, por exemplo, na iluminação, mas também os programas sociais”, completa.

Já a subtração de veículos, conforme dados da Polícia Civil, se manteve estável. Foi registrada uma pequena variação quando comparada ao ano anterior, reduzindo de 89 para 88 subtrações.

