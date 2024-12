O Bitcoin, foi considerada a primeira criptomoeda do mundo, ainda é de longe a mais popular e utilizada nos espaços digitais. Aos brasileiros, fica a importância de compreender como ela e outras funcionam.

Brusque é um dos municípios mais movimentados, do ponto de vista econômico, de todo o estado de Santa Catarina. Isso significa que muito do que é tendência chega com antecedência na cidade, o que não foi diferente com as “criptos”. As moedas digitais são populares no Brasil há mais de uma década.

Nesse texto nós vamos fazer uma breve análise das maneiras como comerciantes e empreendedores locais de Brusque podem adotar as criptomoedas como forma de pagamento, bem como o que isso implica para o sucesso dos empreendimentos. Ao fim, você terá um entendimento melhor do assunto.

Tenha uma carteira digital de criptomoedas

Da mesma maneira que o dinheiro físico fica guardado em uma carteira, algo semelhante acontece com as moedas digitais, as quais ficam em uma carteira digital. No Brasil, alguns dos principais bancos já trabalham com criptos como o Bitcoin, mas é importante checar quais dos serviços estão disponíveis.

Aos negócios que desejam utilizar criptomoedas, é indispensável estar por dentro desse tema e manter um endereço virtual onde os pagamentos possam ser feitos. Quanto maior for o tamanho do negócio, mais importante é conhecer plataformas adequadas aos recebimentos de valores em cripto.

Acompanhe as flutuações nos valores das criptomoedas

Assim como as moedas de quaisquer países no mundo, as criptos também sofrem flutuações, o que significa que elas aumentam ou diminuem em valor. Saber o quanto 1 Bitcoin está valendo ao realizar uma transação ajuda nas projeções mensais e evita que o dinheiro desvalorize antes de convertê-lo.

Como consequência, é importante conhecer um BTC to BRL converter , como aquele disponível na Binance. Todos os valores são atualizados ao vivo e não estão restritos ao real brasileiro. Embora a nossa moeda seja a mais importante para as conversões em Brusque, o site também lida com outras.

Conheça as criptomoedas mais utilizadas nos espaços digitais

Até aqui nós mencionamos o Bitcoin algumas vezes, o que faz sentido considerando que ele é o maior nome no mundo das criptomoedas, mas é importante ressaltar que não é o única. Caso um negócio decida agregar as criptos como parte do dia a dia, deve-se definir quais delas serão aceitas pelos clientes.

Além do Bitcoin, outras moedas de destaque incluem a Ethereum, Dogecoin, Cardano, Helium, Solana e centenas de outras. Naturalmente, algumas dessas criptos valem mais do que outras, de acordo com as flutuações do mercado. De toda forma, começar com o Bitcoin já é um excelente ponto de partida.

Divulgue a alternativa para clientes atuais e em potencial

É imprescindível que os negócios físicos e digitais informem aos clientes de antemão quais são os tipos de pagamentos aceitos antes da compra de produtos ou contratação de serviços acontecer. Isso serve não apenas para evitar ruídos na comunicação, como também para atrair públicos-alvo em potencial.

No caso das criptomoedas, vale a pena divulgar que o negócio aceita os pagamentos em criptomoedas, a fim de que os utilizadores das criptos saibam que existe essa alternativa. Para os clientes que gostam de lidar com as moedas digitais, isso se torna um chamariz que alavanca os negócios de um comércio.

Benefícios fiscais e de transparência nas transações

Um dos pontos que favorecem o uso das criptomoedas é a possibilidade de reduzir custos operacionais com taxas. Transações realizadas com criptos geralmente possuem taxas menores em comparação com aquelas feitas por cartões de crédito ou débito, o que pode trazer uma economia significativa para os comerciantes de Brusque.

Além disso, a transparência proporcionada pela tecnologia blockchain pode ser um diferencial para os empreendimentos locais, garantindo maior confiança nas transações entre comerciantes e consumidores.

Inclusão de Brusque em um mercado global

Ao aceitar criptomoedas, os negócios em Brusque podem expandir seu alcance para além das fronteiras locais. Essa integração ao mercado digital global permite que empresas pequenas e médias atraiam clientes de outros estados ou até mesmo de outros países, eliminando barreiras cambiais e simplificando processos de pagamento internacionais. Assim, Brusque se posiciona como uma cidade economicamente conectada e inovadora.

A adoção das criptomoedas não vem para substituir outros métodos mais tradicionais, como cartões de crédito e débito ou dinheiro vivo, mas para somar ao que já está disponível. Levando em conta as facilidades que as moedas digitais têm agregado aos negócios físicos e online, essa é uma ótima ideia.