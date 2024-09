O que levou o governo de SC a acabar com as câmeras corporais da PM

Sem câmeras

O governo de SC não diz publicamente, mas colaboradores de alto escalão deixam escapar que a decisão de acabar com o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado teve um conselheiro importante: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que afastou totalmente tal possibilidade, com vários argumentos. De que a PM tem uma corregedoria austera e que a implementação de câmeras poderia favorecer facções criminosas, que se beneficiariam da criação de provas contra os policiais. Pensando bem….

Problema inesperado

Compreende-se que Bolsonaro não abra mão de jeito nenhum da passagem por Balneário Camboriú nesta reta final de campanha. São duas razões, uma delas óbvia demais: o filho 04, Jair Renan, é candidato a vereador. A segunda é inesperada: a claudicante posição do candidato Peeter Grando (PL) nas pesquisas para prefeito. Nos dois levantamentos feitos pelo Instituto Mapa, neste mês, a vereadora Juliana Pavan (PSD) ampliou a vantagem na liderança em 10 pontos percentuais em relação ao candidato do atual prefeito, Fabrício Oliveira (PL). Agora, ela aparece com 50,4% na pesquisa estimulada, contra 25,2% de Grando. A taxa de rejeição tem Pavan com 11,9% contra 32,3% do adversário.

O dobro

O governador Jorginho Mello continua faturando com a tsunami de boas notícias, como a divulgada ontem pela Fiesc, de que a produção industrial catarinense cresceu 6,5% no acumulado dos sete primeiros meses do ano, desempenho que é o dobro da média nacional no período, que foi de 3,2%.

Rebatizado 1

O que faltou explicar na maciça divulgação, anteontem e ontem, sobre aquele que promete ser o maior prédio residencial do mundo, com 500 metros de altura, que será erguido em Balneário Camboriú, foi seu rebatizado, de Triumph Tower, evidentemente que para liga-lo ao ex-presidente norte-americano, para Senna Tower, em homenagem ao piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu há 30 anos.

Rebatizado 2

A propósito, de dependesse dos comentários de leitores dos maiores jornais do país, ontem, logo abaixo da notícia, o projeto seria detonado. Uns disseram que os prédios da orla retiram só sol da praia com a projeção de sua sombra. Outros perguntaram: Não aprenderam nada? E ainda exploram o nome Senna? A irmã dele aprova isso? Outros mais bateram que BC é “uó”, com praia contaminada, trânsito caótico, que o projeto é burro…

Crime

As facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) conseguiram expandir tanto sua presença no sistema prisional, que no momento atuam em 25 Estados, conforme relatório do Ministério da Justiça. Em SC estão as duas.

Horário de verão

O horário de verão traz benefícios para a economia do país, a sociedade e a saúde das pessoas, aponta pesquisa do Reclame Aqui em parceria com a Abrasel. Foram 3 mil respostas à consulta, com 54,9% a favor. No recorte para SC, Paraná e Rio Grande do Sul, também há simpatias: 52,3% totalmente favoráveis e 8,3% parcialmente favoráveis.

Não, não!

Apesar dos apelos do governador Jorginho Mello, Bolsonaro fez questão de deixar São José fora de seu enxugado roteiro por SC, nesta semana, para não apoiar a candidata à prefeitura, Adeliana Dal Pont, do PL. Ele não perdoa as críticas dela, então prefeita, ao então presidente, por sua catastrófica condução da epidemia de covid-19. Também contou para a decisão o fato de Adeliana ter admitido, ao ser confrontada durante um debate na semana passada, o seu apoio à reeleição de Dilma Rousseff (PT) na eleição presidencial de 2014.

Clique e castigo

O jornal “O Globo” fez um interessante levantamento apontando que entre 2023 e 2024, 101 influenciadores foram alvos da polícia em 18 Estados. É uma média de um investigado por semana. Rifas e jogos de azar estão entre os principais fatores que põem essas celebridades de internet na mira. E também na cadeia, onde está Nego Di (Dilson Alves da Silva Neto), preso em julho em SC por participar de um esquema on-line de venda de produtos jamais entregues.

Sucesso

O Festival Internacional de Música de SC (Femusc) recebeu mais de 1.700 cadastros de músicos profissionais ou iniciantes, dos quais 1.084 finalizados, para participar da próxima edição, a 20ª, de 12 a 25 de janeiro de 2025, em Jaraguá do Sul. Um reflexo de sua dimensão e fama: as inscrições vieram de 31 países.