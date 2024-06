Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Luiz Adalberto Bononomi, 68

03/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 4. Deixa amigos e familiares enlutados.

