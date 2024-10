Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (07 a 09/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Clara Inês Petry, 65

08/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Centro de Guabiruba, às 16h30 desta quarta-feira, 9. Deixa amigos e familiares enlutados.

Íris Leonora Heinig Westphal, 88

08/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, às 15h desta quarta-feira, 9. Deixa quatro filhos, 14 netos, 16 bisnetos e seis tataranetos enlutados.

Ignes Malossi, 98

08/10: faleceu na residência. Residia no Centro de Brusque. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha enlutada.

Auria Salles de Albuquerque, 75

07/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Cremação ocorreu no crematório Vaticano. Deixa uma filha, dois netos e um bisneto enlutado.

Adelaide Puhler, 78

07/10: residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Foi sepultada no cemitério do São Pedro. Deixa amigos e familiares enlutados.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: