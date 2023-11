Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (13 a 14/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Antônio Rescarolli, 83

13/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. Velorio acontece na Capela Águas Negras. Sepultamento ocorre no Cemitério Águas Negras, em Botuverá, às 16h. Viúvo, deixa cinco filhos, oito netos, demais familiares e amigos enlutados.

Jonas Germano Naiwerth, 54

13/11: faleceu no Hospital Santo Antônio. Residia no bairro Limoeiro. Velado na Capela do Centro. Sepultamento acontece no Cemitério Luterano do Centro, às 16h. Casado, deixa dois filhos, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

Natalina de Fátima França, 47

13/11: faleceu no Hospital Marieta Konder Bornaussen Itajaí. Velada na Capela de Tijucas. Sepultada no Cemitério do Itinga, em Tijucas. Casada, deixa esposo, seis filhos, quatro netos, demais familiares e amigos enlutados.

Arides dos Santos Coelho, 96

13/11: faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Velório acontece em Correia Pinto. Sepultamento acontece na sexta-feira, 17, em horário ainda indefinido, no Cemitério Correia Pinto. Deixa dois filhos, três netos, dois bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Bianchezzi da Luz, 63

13/11: faleceu na residência, no bairro Primeiro de Maio. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Casada, deixa um filho, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Orlando Baumgartner, 64

13/11: faleceu na residência, no Centro de Guabiruba. Está sendo velado na Capela do Centro de Guabiruba. Sepultado no Cemitério Aymoré Guabiruba.

Ligia Rau, 65

12/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Velada na Capela Luterana do Centro. Sepultada no Cemitério Luterano do Centro.

Luis Voss, 90

12/11: faleceu na residência, no bairro Guabiruba Sul. Velado na Capela do Centro. Sepultado no Cemitério Guabiruba sul. Deixa dois, filhos demais familiares e amigos enlutados.

Catarina Lemes dos Santos, 78

12/11: faleceu na residência, no bairro Águas Claras. Velada na Capela Águas Claras. Sepultado Cemitério Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Kauan Felipe Luiz, 17

11/11: faleceu na residência, no bairro Cerâmica Reis. Velado na Capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Denise Bernardi, 63

11/11: faleceu no Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição. Velada na Igreja Congregação Cristã, em Nova Trento. Sepultada no Cemitério Claraíba. Deixa cinco filhos, quatro netos, demais familiares e amigos enlutados.

Ana Nuss Eisendecker, 83

11/11: faleceu na residência, no bairro São Luiz. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Maria Sueli Santos Bernardo, 65

11/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasília. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Francisco Assis Fidencio, 60

10/11: faleceu no Hospital Cepon Florianópolis. Residia no bairro Limeira Baixa. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

