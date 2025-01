Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos dos últimos dias (31/12 a 02/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Albertina Gonçalves, 79

31/12: faleceu no Hospital Azambuja às 17h20. Morava no bairro Souza Cruz, em Brusque. Velada e sepultada no Cemitério Dom Joaquim. Deixa um filho, dois netos, familiares e amigos enlutados.

Bruno Orlando Horn, 74

31/12: faleceu no Hospital Azambuja às 21h44. Morava no Cedro Alto, em Brusque. Velado na capela Dom Joaquim e sepultado no Cemitério do Ribeirão do Mafra. Deixa esposa, quatro filhos, sete netos, familiares e amigos enlutados.

Gilberto da Cunha, 71

01/01: faleceu no Hospital Azambuja a 00h15. Morava no bairro São Pedro, em Guabiruba. Velado e sepultado no cemitério do bairro São Pedro. Deixa três filhos, três netos, familiares e amigos enlutados.

Danilo Seubert, 70

02/01: faleceu em sua residência, no bairro Rio Branco, em Brusque. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Viúvo, deixa dois filhos, três netos, familiares e amigos enlutados.

