De Gramado a Florianópolis, o sul do Brasil abriga uma variedade de destinos ideais para uma viagem de amor romântica. Além de aproveitar o clima agradável, você pode se maravilhar com as paisagens naturais, deliciar-se com a culinária local e mergulhar na rica cultura da região.

A região sul do Brasil possui beleza única, influências europeias, culinária deliciosa e paisagens de tirar o fôlego. Os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul oferecem destinos perfeitos tanto para o verão quanto para o inverno. Pode procurar pelas opções mais baratas de passagem Curitiba Porto Alegre para, já começar poupando dinheiro.

Gramado, Rio Grande do Sul

Localizada a apenas duas horas de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul, está a charmosa cidade de Gramado, considerada o centro do turismo de inverno brasileiro. Também conhecida como a “Suíça do Brasil”, essa cidade cativa os visitantes com sua arquitetura em estilo europeu e sua localização em meio às florestas e montanhas da Serra Gaúcha.

Além de sua requintada gastronomia, Gramado oferece inúmeras atrações turísticas, como as fábricas de chocolate, o Lago Negro, a Praça das Etnias, a rua torta e a rua coberta, entre muitas outras. Essa cidade é o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e aventura.

Canela, Rio Grande do Sul

A apenas 20 minutos de Gramado está Canela, uma cidade charmosa com cerca de 45.000 habitantes que se destaca por suas fortes influências alemãs e italianas. Nessa cidade, você encontrará vários lugares imperdíveis para visitar.

O Parque do Caracol é um deles, onde você pode se maravilhar com paisagens incríveis e uma cachoeira de sonho. Outro lugar fascinante é o Minimundo, um parque de diversões que exibe miniaturas realistas de várias cidades do mundo. Além disso, o Alpen Park oferece emoções emocionantes, com montanhas-russas, tirolesas e a oportunidade de andar de trenó.

Urubici, Santa Catarina

Urubici, uma cidade brasileira localizada no estado de Santa Catarina, cativa com sua população estimada em 11.300 habitantes. Esse belo destino na Serra Catarinense é conhecido principalmente por suas belezas naturais de tirar o fôlego, incluindo cachoeiras, cavernas, cânions e montanhas. Também é considerado o lugar mais frio do Brasil.

Os destaques turísticos incluem o Morro da Igreja e a famosa formação rochosa conhecida como Pedra Furada. Outros pontos turísticos imperdíveis incluem a Serra do Corvo Branco, a cachoeira Véu da Noiva, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, a Pedra da Águia e o majestoso Cânion do Espraiado.

