Ossada humana e bicicleta são encontradas em morro de Itapema

Uma ossada humana e uma bicicleta foram encontradas na tarde desta terça-feira, 12, em Itapema, na região do Morro Novo Horizonte. De acordo com o 31º Batalhão de Polícia Militar, o corpo foi achado por uma geóloga, que acionou as autoridades na manhã desta quarta-feira, 13. As informações preliminares da PM são de que os ossos podem pertencer a um homem.

Segundo a PM, uma investigação em conjunto com a Polícia Civil foi realizada no local durante o dia, visto que o local tinha difícil acesso à noite. Os agentes entraram na mata fechada e depois chegaram a uma trilha, onde encontraram um crânio e, posteriormente, uma ossada humana em uma bicicleta com vários ossos espalhados pela mata.

A polícia fez um levantamento fotográfico e isolou o local. A Polícia Científica e o Setor Médico Legal foram acionados.

As informações preliminares da PM são de que trata-se de uma morte acidental. E que baseado nas vestimentas encontradas, a vítima pode ser um homem. Não há informações sobre a identificação da vítima.

A testemunha, geóloga, havia sido contratada por uma empresa terceirizada para fazer um estudo ambiental no terreno.

