Outubro Rosa: empresas de Brusque se mobilizam para o combate ao câncer de mama

As empresas de Brusque são aliadas na luta contra o câncer de mama. No Outubro Rosa, quando a batalha contra a doença está mais em voga, cresce também a mobilização para a conscientização.

Presidente da Rede Feminina do Combate ao Câncer, Miriam Evangelista Ribeiro destaca a importância da conscientização realizada nas empresas.

“Quanto mais prevenção as colaboradoras fazem, menos tempo de afastamento por doença elas terão. É bem mais longo e dolorido”.

Ela destaca que, durante o mês de outubro, a Rede Feminina foi procurada para realizar mais de 40 palestras em empresas. Miriam ainda destaca o apoio delas para a manutenção da Rede.

“Isso é muito importante. Mostra a preocupação do empresário com a saúde de suas colaboradoras. As empresas parceiras e a sociedade são quem tem mantido junto com as voluntárias esse serviço prestado a Brusque e região. Somos gratas por muitas empresas abrirem as portas para a Rede Feminina e por toda a sociedade entender a importância de manter esse serviço”.

Cuidados nas empresas

Na Fischer, os meses de outubro e também de novembro (dedicado à luta contra o combate ao câncer de próstata) são de muitas ações para conscientização.

“Ao longo da história da Fischer, temos promovido campanhas de Outubro Rosa, seguidas pelo Novembro Azul. Informações sobre a campanha são enviadas via WhatsApp e divulgadas nos murais eletrônicos e físicos”, relata a diretora de Recursos Humanos da empresa, Magali Fischer.

Ela ressalta que, além de conscientizar as mulheres, os homens também são orientados durante o Outubro Rosa, para que levem as informações para suas companheiras. Além disso, a empresa oferece um plano de saúde por meio do sindicato o plano Sintimmmeb Saúde, permitindo a realização de todos os exames preventivos.

Na Havan, onde uma parte significativa dos colaboradores é composta por mulheres, existe há anos a preocupação em realizar iniciativas de conscientização nessas datas.

“Nossas ações incluem palestras com médicos sobre prevenção e detecção do câncer de mama e colo do útero, distribuição de bottons, entrega de pequenos presentes, decoração em rosa nas áreas do escritório e reuniões que envolvem todos os colaboradores da Administração. Todas essas atividades têm o objetivo de ressaltar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher”, destaca Goreti Maestri, gerente de Desenvolvimento Organizacional do RH da empresa.

A empresa vê que o Outubro Rosa é um importante momento de conscientização entre as nossas colaboradoras. “Tratamos da prevenção e luta contra o câncer de mama e câncer no colo do útero. Com conhecimento, elas sabem como fazer o autoexame e procurar ajuda em caso de suspeita e necessidade de atendimento médico”, completa Isabela Marins Mendel, analista de Saúde do Trabalho da equipe de Saúde e Segurança do RH da Havan.

A Appel é outra empresa que procurou a Rede Feminina para a realização de palestra, onde também houve um momento livre para perguntas das funcionárias.

“Durante todo o mês de outubro, a empresa mantém a comunicação ativa por meio de mensagens no grupo oficial interno e no mural da empresa, onde são divulgadas informações relevantes e orientações de cuidado”, explica Franciele Quaiato, supervisora de marketing da Appel.

A empresa ainda está realizando uma campanha interna de arrecadação de itens de higiene pessoal e de limpeza, que serão destinados à Rede Feminina para distribuição às mulheres que buscam apoio e atendimento na instituição.

“Essas ações de endomarketing, incluindo a campanha do Outubro Rosa, começaram há alguns anos, quando a empresa reconheceu a importância de cuidar não apenas do desempenho profissional de seus colaboradores, mas também de sua saúde e bem-estar. A preocupação com o colaborador surgiu da percepção de que um ambiente de trabalho saudável e consciente reflete diretamente na produtividade e na qualidade de vida de todos. Ao investir em ações como essas, a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento integral dos funcionários, promovendo um ambiente de apoio e cuidado contínuos”, ressalta.

Perla Bonatelli, diretora da Lua Encantada, destaca que essas ações demonstram carinho com as funcionárias.

“Preparamos sempre tudo com muito carinho para que todos se sintam acolhidos e entendam a importância da causa. Ao final da palestra distribuímos folders, bolachinhas e um escalda pés para simbolizar a importância do autocuidado diário, que partem dos pequenos gestos”, conta.

A empresa acredita que, com essas informações, cuidado e ações, fica muito mais facilitada a prevenção, o entendimento e a busca por uma melhor qualidade de vida. “Isso parte do autocuidado de cada mulher da nossa empresa. Além disso, entendemos que a prevenção é um gesto muito mais fácil e menos doloroso do que a doença em estágio mais avançado”.

Conscientização

Além das palestras de conscientização que já ocorrem em toda a rede Havan há anos, dentre outras ações, a empresa, desde o ano passado, oferece aos nossos colaboradores o Conexa Saúde, um serviço de telemedicina com consultas médicas, psicológicas e nutricionais. Através dele, as colaboradoras podem procurar atendimento em casos de suspeitas e para prevenção de doenças.

“Além das nossas ações de conscientização aqui dentro da empresa, há muito tempo ajudamos a Rede Feminina de Combate ao Câncer e me emociono com o trabalho importante que elas realizam com as mulheres. Tenho muito orgulho de poder ajudar iniciativas tão bonitas como essa”, destaca Luciano Hang, proprietário da Havan.

Essas ações não apenas conscientizam as mulheres sobre os cuidados com a saúde, mas também promovem a solidariedade e o apoio entre as colaboradoras que já possuem um histórico com a doença ou que tem familiares que passaram por alguma situação envolvendo o câncer de mama e colo do útero.

Franciele Quaiato, da Appel, conta que a empresa percebe que essas ações de conscientização têm um impacto muito positivo na vida das mulheres que trabalham na empresa. Elas não apenas demonstram interesse pelos temas abordados, mas também se sentem incentivadas a buscar mais informações e, quando necessário, procurar ajuda.

“No dia a dia, muitas vezes elas não têm tempo ou oportunidade para se dedicar a esses cuidados, então, a empresa exerce um papel muito importante ao lembrá-las da importância de cuidar da saúde. Esse movimento não só reforça a conscientização, mas também cria um ambiente de acolhimento e apoio, onde elas se sentem mais seguras para discutir e tratar de questões tão importantes”, completa.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: