A temporada de 2024 ficou aquém do esperado pelo Palmeiras. A equipe conquistou apenas o Campeonato Paulista, perdeu a final da Supercopa do Brasil para o São Paulo, foi eliminada precocemente na Copa do Brasil pelo Flamengo e caiu diante do Botafogo na Libertadores.

O treinador Abel Ferreira está confirmado na equipe por mais uma temporada, assim como a presidente Leila Pereira, reeleita para um novo mandato. Agora, ambos devem iniciar uma pequena reformulação.

Palmeiras deve ter saídas e chegadas

Em 2025, o Palmeiras terá um calendário cheio, disputando o Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e o Super Mundial de Clubes.

Para isso, será necessário contar com um elenco forte para que Abel Ferreira mantenha o alto padrão do futebo l e possa brigar por títulos. No entanto, a presidente Leila Pereira já deixou claro que os torcedores não devem esperar contratações de estrelas.

“Quando digo estrela, são atletas cujo foco não está no dia a dia. Não quero jogador que tenha uma vida paralela, que viva em festas. Isso não combina com um atleta, sabe? Esse negócio de jogador que vende camisa é conversa fiada. Pode até vender no primeiro ou segundo mês, mas, se o time não conquista nada, a venda acaba”, afirmou Leila, destacando que o clube deve buscar de três a quatro reforços.

Por outro lado, saídas também estão previstas. Entre os zagueiros, Naves e Vitor Reis podem ser negociados. Vitor agradou e recebeu sondagens da Europa, enquanto Naves perdeu espaço.

O lateral-esquerdo Caio Paulista não correspondeu às expectativas e tem futuro incerto. Já Zé Rafael, Rony e Dudu, ídolos multicampeões, também têm presenças indefinidas e podem ser negociados.

Além disso, após a disputa do Super Mundial de Clubes , no meio do ano, Estêvão deixará a equipe rumo ao Chelsea, já que foi vendido para o clube inglês.

Palmeiras e Flamengo disputam jogador

Se o clube deve lidar com saídas, também planeja reforçar o elenco. Um dos nomes no radar é o brasileiro Rogério, do Wolfsburg, que também desperta interesse do Flamengo de Filipe Luís.

Aos 26 anos, Rogério perdeu espaço e não atuou na temporada atual. Em 2023/24, disputou apenas 15 partidas. Antes disso, teve destaque no Sassuolo, onde chamou atenção.

Outro alvo do Palmeiras é o volante Hércules, do Fortaleza, que também está na mira do Austin, da MLS. Aos 24 anos, ele é um dos jogadores de confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na disputa do Super Mundial de Clubes, principal competição para 2025, o Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).