Papai Noel “patriota” leva novamente Balneário Camboriú aos holofotes nacionais

Noel patriota

Os arranha-céus que tanto notabilizam Balneário Camboriú, acabam atraindo a mídia nacional para fatos do cotidiano da cidade. A polêmica do momento envolve a troca do traje vermelho e tradicional de Papai Noel na decoração natalina que enfeita alguns dos principais logradouros públicos pelo branco, dourado e verde. Para a prefeitura tais cores foram escolhidas para simbolizar “prosperidade e exclusividade”. Hum…

Sem Jorginho

Caso seja aprovado o relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma Tributária no Senado, os impostos sobre a conta de água passarão dos atuais 9,74% para 26,5%. Seis governadores assinaram uma carta-manifesto para barrar o relatório: Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Walderei Barbosa (Tocantis) e Ronaldo Caiado (Goiás). Jorginho Mello não está lá. Estranho.

Se…

Se o governador de SC fosse outro, não bolsonarista, o governo Lula sugeriria a federalização do Porto de Itajaí, como agora diz abertamente? A propósito, é exemplar a união das maiores entidades patronais de SC, como Fiesc, Fecomércio e Facisc, dentre outras, contra a proposta e em defesa da municipalização, para a prefeitura, da autoridade portuária.

Mala branca

Torcedores de grandes clubes de futebol fizeram chegar às redações de jornais supostas denúncias de existência de “malas brancas”, de incentivo financeiro a times já rebaixadas da Série A do futebol brasileiro, e jogadores, para atrapalhar o Red Bull Bragantino. As tais especulações recaem sobre o Criciúma, que antes da rodada de domingo teria recebido propostas para atrapalhar o paulista, de quem sofreu uma humilhante goleada de 5 a 1.

Corrupção

Segunda-feira, 9, Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Polícia Civil de SC divulgou que suas seis Delegacias de Combate à Corrupção deflagraram neste ano 39 operações policiais, abrangendo mais de 60 municípios, com 50 prisões, 488 mandados de busca e apreensão e 40 afastamentos de cargo, além de diversas outras medidas cautelares patrimoniais que resultaram no bloqueio de quase R$ 22 milhões em valores e bens dos investigados.

Celebração

Em pronunciamento na tribuna, a senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) celebrou os 200 anos do início da imigração alemã no Brasil. A parlamentar destacou que, em 1824, grupos de imigrantes alemães chegavam ao país buscando melhores condições de vida e trabalho. Ivete ressaltou que SC foi um dos grandes destinos dessa corrente migratória no Brasil. Também destacou que a expansão da imigração alemã ocorreu junto com o crescimento da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), hoje presente em todos os Estados, com 1,7 mil comunidades e mais de 600 mil membros ativos.

Otimismo

Que bom! A Ipsos, empresa especialista em pesquisa de mercado e opinião pública, revelou ontem dados sobre a expectativa e percepção global para 2025. O ano de 2024 foi desafiador para muitos brasileiros e 65% o avaliou como ruim para o país e 53% ruim para si e suas famílias. Mas 79% acreditam que 2025 será mais promissor que o atual, um índice que supera a média global de 71% e demonstra confiança em um cenário mais positivo.

Turismo colaborativo

A deputada federal Daniela Reinehr (PL-SC) é relatora de projeto na Câmara, prestes à deliberação em plenário, que regulamenta o chamado turismo colaborativo, prática que permite ao hóspede pagar sua estada por meio da prestação de serviços no estabelecimento hoteleiro, sem configurar vínculo empregatício. Será de vital importância, por exemplo, para produtores rurais ou agricultores familiares que prestem serviços turísticos.

Nossa “cultura” 1

Considerada “canção”, a que atende pelo título “The Box Medley Funk 2”, apresentada por quem se diz cantor e se apresenta como Mc Brinquedo, Mc Tuto, Mc Laranjinha, Mc Cebezinho e Dj Oreia, pasmem, é a campeã de audiência do ano na plataforma de vídeos da rede Youtube no Brasil, com mais de 268 milhões de visualizações. Essa juventude que consome nesse nível, bom lembrar, também vota ou vai votar futuramente.

Nossa “cultura” 2

Uma pequena parte da letra pode dar uma ideia daquilo que milhões andam vendo e ouvindo: Pode tirar fotinha pro TikTok/Pode amostrar de ladin a minha Glock/Só não mostra a cara de quem te come/Toda apaixonada por quem é do Corre.