Anos atrás, a Rede Archer tinha a tradição de promover bons momentos para a criançada com a figura natalina do Papai Noel. Inclusive, muitas dessas crianças, hoje adultos, possuem belas lembranças dessa época! Neste ano, a tradição retorna para que as novas gerações possam viver também a divertida experiência!

A iniciativa busca não apenas resgatar uma tradição querida aos clientes, mas também proporcionar um momento agradável para toda família, renovando o espírito natalino.

O Papai Noel, fará as visitas conforme a programação abaixo:

– Sexta-feira, 15/12, das 16h às 19h;

– Sábado, 16/12, das 16h às 19h;

– Domingo, 17/12, das 9h30 às 12h30.

Confira fotos antigas do Papai Noel no Archer!