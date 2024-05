Parque do Rio de Janeiro homenageará jornalista de Santa Catarina que morreu devido ao câncer

Já esquecida 1

Não dá para entender (ou dá?) a índole controversa e até hipócrita de muitos catarinenses em relação à sua própria gente, gente de valor, bem entendido. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura vai inaugurar nos próximos dias o Parque Realengo Susana Naspolini, em homenagem à querida jornalista criciumense, falecida em outubro de 2022, que se notabilizou entre os cariocas como repórter da TV Globo pela forma divertida como ajudava a resolver problemas comunitários, num festejado quadro de telejornal local.

Já esquecida 2

O parque comporta um reservatório com capacidade de 290 mil litros de água para ser usado na irrigação dos jardins e na horta comunitária. Ao todo ocupa uma área de nove campos de futebol oficiais. Já tem 2,7 mil árvores plantadas e deve ganhar mais mil. Perguntar não ofende: alguém sabe de alguma homenagem a Susana em sua cidade natal?

Lembrança

O Instituto Mapa está há 33 anos no mercado, tornando-se uma das referências do Sul do país. Como 2024 é um ano eleitoral, o presidente, José Nazareno Vieira, o Zeno, recorda agora que em 2022 o Mapa foi o primeiro instituto de pesquisas a apontar a liderança de Jorginho Mello para o governo do estado e do até então desconhecido Jorge Seif para o Senado. Foi duramente questionado por formadores de opinião, à época. Ambos foram os eleitos.

Costuras

Os bastidores da política nacional desenvolvem uma tese para uma costura política visando livrar o senador catarinense Jorge Seif da cassação pelo TSE. A versão indica que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entrou no circuito com uma nomeação para o Ministério Público que agradaria em cheio ao ministro do STF, Alexandre Moraes. A pista foi muito clara. O nomeado chegou em terceiro lugar em resultado de uma eleição interna.

Histórico sexual 1

O caso Mariana Ferrer, em Florianópolis, foi uma das principais referências consideradas pelo Supremo Tribunal Federal, semana passada, em julgamento unânime que proibiu que sejam feitos questionamentos sobre o histórico sexual ou o estilo de vida das vítimas em audiências envolvendo crimes de violência contra mulheres, incluindo crimes sexuais e também de violência doméstica.

Histórico sexual 2

Influenciadora digital, Mariana Ferrer foi estuprada pelo empresário André Aranha em dezembro de 2018, numa casa noturna da Ilha de SC. Durante uma das audiências na Justiça estadual catarinense, o advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, mostrou fotos de Mariana e disse que ela fazia poses “ginecológicas”.

Resposta

A cantora Anita respondeu com ironia a moção de repúdio aprovada na quinta-feira pela Câmara dos Deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar, subscrita, entre outros, pela catarinense Julia Zanatta (PL), alegando que o show de Copacabana promoveu “conteúdo nocivo”. Em rede social postou: “Tô muito mal, tô preocupadíssima, isso acabou comigo. Como eu vou viver?”

Pit bull

Como a lei estadual 14.202, de 2007, ainda não foi regulamentada, a Diretoria de Bem Estar Animal Estadual e o Ministério Público de SC resolveram agir. Todos os municípios do Estado estão recebendo um protocolo de atendimento da lei, que dispõe sobre importação, comercialização, criação e porte de cães da raça pit bull. Contém orientações diversas, e até mesmo quanto ao modelo de notificação. A principal: é proibida a criação e comercialização da raça, bem como das raças que resultem de seu cruzamento.

Não me incomode

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SC) julgou um caso incomum, semana passada, onde um trabalhador de Criciúma pediu indenização de R$ 10 mil por dano moral, após receber mensagens pelo WhatsApp, do empregador, durante suas férias, de assuntos internos de seu interesse na empresa.

Corrupção liberada

Conclusão que se tira, nitidamente, da assombrosa decisão do ministro “supremo” Dias Toffoli, que anulou todas as decisões judiciais relativas ao escândalo de corrupção na Petrobras, que originaram na operação Lava Jato: está liberada a corrupção geral em empresas estatais do Brasil. Que sejam roubadas à vontade, que não acontecerá nada. Socorro!

Imagem

De tudo o que se viu, em fotos principalmente, de Magda Chambriard, a nova presidente da Petrobras, a impressão que se tem à primeira vista é que ela padece de dor de cabeça, azia e má digestão. E que nada sobra de simpatia.