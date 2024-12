Parque Leopoldo Moritz: entenda os direitos e os deveres da empresa concessionária

A Prefeitura de Brusque definiu o valor mínimo de R$ 500 como lance inicial para a concessão do parque Leopoldo Moritz, popularmente conhecido como parque da Caixa d’Água, à iniciativa privada. A previsão é de que o processo de concorrência pública para a concessão seja lançado ainda em dezembro. O governo também já definiu quais são as obrigações e os direitos da empresa que vencer o processo de concessão.

Questionada sobre o valor estipulado, a prefeitura esclareceu que a intenção é garantir o sucesso da licitação, evitando a falta de interessados. O objetivo é permitir que, com o desenvolvimento da empresa vencedora no local, a economia da região volte a se movimentar.

Detalhes da concessão

Segundo estipulado pela prefeitura, as principais condições gerais são: um prazo de 10 anos de concessão, com possibilidade de renovação por mais 10; a proibição de cobrança de ingressos para acesso ao parque; o horário de funcionamento das 7h às 19h; e a abertura de uma área gastronômica, que deverá operar seis dias por semana, com obrigatoriedade de abertura às sextas, sábados, domingos e feriados.

No que se refere a área gastronômica, é descrito na concessão que ela deverá ser um estabelecimento voltado ao comércio de alimentos e bebidas (lanchonetes, bares, restaurantes, choperias, cafeterias ou similares).

A concessão também permite a exploração comercial dos quiosques, a sublocação de espaços para até três food trucks e até 10 espaços para a instalação de equipamentos de publicidade (placas, totens, etc) para exploração comercial.

“O valor a ser cobrado pelos quiosques será estabelecido pela empresa vencedora da licitação. Acreditamos que o preço seguirá um padrão similar ao praticado no mercado. Afinal, se for muito elevado, ninguém irá alugar”, comentou o procurador-geral do município, Rafael Maia.

O concessionário poderá ainda realizar melhorias em qualquer instalação, mediante autorização prévia do do Comitê Gestor de Parcerias Municipais (Cogepam) e observando as normas municipais aplicáveis (não haverá reembolso), e também instalar estruturas provisórias e removíveis, tais como toldos, tendas e outros tipos de cobertura e demais equipamentos similares ao cumprimento do objeto (mesas, cadeiras, etc).

A empresa vencedora poderá ainda promover eventos voltados à gastronomia, sendo permitida a cobrança de ingressos, desde que não impeça o acesso de visitantes nas áreas comuns do parque.

Entre as contrapartidas definidas, destaca-se que a empresa deverá realizar a manutenção da área verde do parque (fauna e flora), além das benfeitorias edificadas do espaço. Por fim, também terá que adotar medidas para garantir a preservação ambiental e dos recursos naturais.

“Vale dizer que será responsabilidade da empresa realizar a coleta, segregação e descarte adequado de todos os resíduos sólidos gerados pelas atividades comerciais e pela manutenção do local”, concluiu Maia. A gestão e a fiscalização do contrato ficarão a cargo do Cogepam.

