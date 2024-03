Partido recém-criado, PRD passa a ser comandado em Brusque pelo grupo do prefeito André Vechi

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou em novembro a criação do Partido Renovação Democrática (PRD), resultado de uma fusão entre PTB e Patriota, que deixaram de existir. Aos poucos, os rumos da legenda começam a ser tomados. O grupo do prefeito André Vechi (PL) assumiu o comando do partido. Leandro Noldin exerce a presidência do diretório municipal.

Atualmente, o partido abriga algumas figuras da política da cidade, como o vereador Rick Zanata e o ex-prefeito Jonas Paegle. A saída deles do PRD deve acontecer em breve e aliados a Vechi devem se aproximar do partido. O ex-vereador Marcos Deichmann articulou a entrada do PRD à base do governo, apesar de ter filiação encaminhada ao PL.

O Município apurou que a legenda deve contar com candidatos a vereador nas eleições de outubro. Há chance de um parlamentar se filiar ao PRD, mas ainda sem a certeza de que a filiação se concretizará.

