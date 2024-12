Proporcionar às mães um momento único e inesquecível no nascimento de seus filhos tem se tornado o objetivo de vida do obstetra e ginecologista André Fernandes Lins, que atua em Brusque há mais de 15 anos. Nos últimos três anos, o obstetra desenvolveu uma técnica única para realizar um dos tipos de parto mais raros do mundo: o empelicado.

Esse tipo de parto ocorre quando o bebê nasce envolto pela bolsa amniótica, a membrana que o protege e nutre durante as 40 semanas de gestação. Em condições normais, a bolsa se rompe antes do nascimento, tornando a técnica rara.

“É um fenômeno tão extraordinário que cerca de 99% dos profissionais não conseguem realizá-lo. A técnica exige muito do profissional, pois é difícil realizar manobras durante a passagem do bebê pelo canal. De 80 mil partos no mundo, 1 é empelicado. Porém, hoje consigo fazer 2 por semana. Para mim, é uma arte que traz uma conexão emocional única entre mãe, filho e médico”, explica André.

O obstetra já realizou mais de 12 mil partos em 22 anos de carreira, com mais de 300 empelicados. Com tantos êxitos, tornou-se referência no assunto, atraindo a atenção de médicos de várias partes do Brasil.

“Um colega de São Paulo ficou impressionado ao acompanhar um parto empelicado e sugeriu que eu levasse a técnica para lá, pois isso chamaria a atenção do mundo artístico. Mas minha felicidade está aqui, criando laços com meus pacientes. Os únicos artistas que me interessam são meus filhos”, brinca.