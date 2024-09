Paysandú joga em casa neste sábado pelo Catarinense

O Paysandú enfrenta o Meninas de Jaraguá às 15h deste sábado, 14, no estádio Cônsul Carlos Renaux, pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Catarinense feminino. A equipe brusquense tenta sua primeira vitória na competição, novamente em partida com entrada livre.

A meia direita Bruna é o único desfalque para a partida. Ela foi substituída com lesão no ombro esquerdo após uma queda no jogo anterior, contra o Marcílio Dias. Havia suspeita de luxação, não diagnosticada na radiografia.

Tanto o Paysandú quanto o Meninas de Jaraguá tentam a primeira vitória neste Catarinense. O técnico Dorimar dos Santos reconhece as qualidades adversárias, mas tem confiança em um resultado positivo.

“Elas já vem de uma base forte, têm bom toque de bola e jogadas de profundidade bem trabalhadas. As expectativas são as melhores, porque o jogo em Itajaí [contra o Marcílio Dias] nāo reflete o que foi o placar, já que tivvemos oportunidades e nāo soubemos aproveitá-las”.

