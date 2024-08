Pesquisa aponta que Jorginho Mello tem 60% de aprovação dos eleitores de SC

Popularidade de Jorginho

O jornal “O Estado de S. Paulo” publicou ontem a pesquisa Atlas Ranking Governadores apontando que Jorginho Mello (PL) tem 60% de aprovação dos eleitores de SC e está entre os cinco melhor avaliados do país. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) é o chefe estadual mais bem avaliado do Brasil pelo segundo ano consecutivo, aprovado por 75% dos eleitores de seu Estado, e desaprovado por apenas 17%. Em segundo está o piauiense Rafael Fonteles (PT), com 68%; em terceiro Mauro Mendes, do Mato Grosso (União Brasil), com 64%; em quarto Jorginho Mello, com 60%, e em quinto o paraibano João Azevedo (PSB), com 59%.

Vontade “suprema” 1

Fez-se a vontade “suprema”, e não que devesse passar impune. Mas o Supremo Tribunal Federal condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, 67 anos, conhecida como Fátima de Tubarão, a pena de 17 anos de prisão por participação nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, é um absurdo.

Vontade “suprema” 2

Trata-se do mesmo e desacreditado STF que livrou uma corja de bandidos que roubaram, literalmente, bilhões em tempos recentes. Assim, não será surpresa se este mesmo e insultuoso STF decida, algum dia, que o contribuinte brasileiro tenha que comparecer para pagar indenização por danos morais àqueles mesmos bandidos, já que, afinal, agora estão declarados como “inocentes”.

Vontade “suprema” 3

Pela exagerada punição até parece que ela foi mentora, gerenciadora e executora daquela arruaça inconsequente. Verá o sol nascer quadrado por tanto tempo enquanto os verdadeiros golpistas seguem soltos, disseminando notícias falsas e estimulando outras Fátimas de Tubarão.

Meninos amados

Trinta por cento dos meninos catarinenses, gaúchos e paranaenses de 15 a 17 anos tem dúvidas se são amados pelo pai, revela o estudo nacional “Meninos: Sonhando os homens do futuro”, viabilizado pela Natura e idealizado pelo Instituto PDH e PapodeHomem, com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil. Outro dado: 6 em cada 10 meninos da região afirmam conviver com poucos ou nenhum homem que seja uma referência positiva de masculinidade.

Lei suspensa

O Supremo Tribunal Federal manteve decisões do ministro Flávio Dino que suspenderam leis dos municípios de Navegantes, em SC, e de Rondonópolis, no Mato Grosso, que proíbem o uso de linguagem neutra em escolas e bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais. A alegação é que tal assunto compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Furar barreiras

Lula e Bolsonaro, ou seja, PT e PL, montaram estratégias para tentar “furar barreiras” nas eleições municipais em regiões onde o adversário teve melhor desempenho. Os petistas mapearam que candidatos da sigla enfrentam situações adversas em estados como SC, Roraima, Rondônia e Acre. Já no PL o quadro é considerado mais difícil no Piauí, Bahia, Maranhão e Ceará. No caso de SC, o PT tem sua maior aposta em Blumenau, onde a candidata é a deputada federal Ana Paula Lima, mulher do ex-prefeito Décio Lima, atual presidente nacional do Sebrae.

Vereadores

Embora o Tribunal Regional Eleitoral de SC tenha deliberado que cabe aos legislativos municipais decidirem pelo aumento do número de vereadores, já considerando os novos números do Censo 2022, do IBGE, não se fala do assunto neste momento. A imagem dos políticos anda tão desacreditada que quem mencionar o tema, pelo menos agora, em pré-eleição, só perderá votos.

Tentação

Consta que o Sindicato dos Trabalhadores na Educação de SC (Sinte) está sendo tentado a imitar seu congênere de São Paulo, que judicialmente conseguiu a suspensão de lei do governador Tarcísio de Freitas que criou as escolas cívico-militares naquele Estado. A lei deve ficar suspensa até que Supremo Tribunal Federal julgue ação que questiona a constitucionalidade do modelo.

Obrigatoriedade

Projeto aprovado na Assembleia Legislativo cria mais uma despesa para quase todos: obriga estabelecimentos públicos e privados no Estado a fornecer, em suas dependências, álcool gel 70% para higienização das mãos. Para virar lei só basta a sanção do governador. O bom senso manda que vete. Uma pia decente, com água corrente e um sabonete resolve tudo.