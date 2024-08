Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A PHINIA, líder em sistemas de gerenciamento de combustível premium, sistemas elétricos e produtos de reposição, presente em Brusque há 26 anos, comemorou seu primeiro ano de operação desde a separação da BorgWarner em 5 de julho deste ano. Fundado para oferecer soluções avançadas em mobilidade e reparação automotiva, o conglomerado administra as tradicionais marcas Delco Remy e Delphi.

No primeiro ano sob a nova organização, a planta fabril, que fica no bairro Steffen, recebeu investimentos significativos para aumentar a capacidade e lançar novos produtos, consolidando ainda mais sua posição no mercado.

Investimentos significativos

A empresa se destaca por seus altos padrões de qualidade e eficiência na produção de componentes para a indústria automotiva e de reposição. A planta em Brusque emprega 229 profissionais e produz alternadores e motores de partida para os mercados do Brasil, América do Sul e Ásia.

No último ano, a fábrica recebeu investimentos significativos para renovação e expansão do parque fabril e da capacidade produtiva. Daniel Tomazini Silva, diretor da planta em Brusque, explica que foi um período de grandes transformações e o início de um ciclo significativo de investimentos.

“Destinamos cerca de 6% da nossa receita anual para novos equipamentos e desenvolvimento de produtos. Isso resultou na renovação e expansão do nosso parque fabril, preparando o terreno para os lançamentos de 2024″.

Para viabilizar a expansão da produção, foram adquiridos novos equipamentos para uma linha de montagem focada nos mercados original e de reposição, e o layout interno da fábrica foi readequado, com melhorias na logística e aumento da capacidade de armazenamento.

A contratação de novos colaboradores e a ampliação da capacidade produtiva em uma das linhas de motores de partida também permitiram à empresa lançar novos produtos no mercado.

Produção em Brusque

A planta de Brusque será responsável pela produção e fornecimento de motores de partida e alternadores da marca Delphi para veículos leves, mantendo o padrão de qualidade da fábrica.

Além da montagem final dos novos motores de partida, que já incorporam componentes de fornecedores brasileiros, a produção de induzidos em Brusque foi ampliada, resultando em um aumento significativo na capacidade produtiva da planta.

“Todos esses investimentos, inicialmente direcionados para os lançamentos no mercado original, também serão aproveitados para o mercado de reposição, reforçando nosso compromisso com a qualidade premium”, destaca Daniel.

Entre os lançamentos está o motor de partida 31MT, voltado para veículos pesados, oferecendo maior potência elétrica e resistência mecânica para operações severas. Ronaldo Lipari, gerente de vendas da Delco Remy, afirma que o lançamento da família 31MT no Brasil agrega “benefícios aos clientes do segmento agrícola, que dependem de equipamentos robustos e confiáveis”.

Reconhecida globalmente pela qualidade e tecnologia, a planta da PHINIA em Brusque também se destaca pelos padrões de segurança e satisfação dos colaboradores, tendo completado em junho 7 anos sem acidentes com afastamento e recebido premiações como o PHINIA CEO Safety Award 2023 e o certificado Great Place to Work pelo terceiro ano consecutivo em 2024.

Presença mundial

Líder de mercado com mais de 100 anos de experiência, a PHINIA oferece soluções e componentes de alta qualidade. Com 13,2 mil funcionários em 44 locais em 28 países, a empresa tem sede em Auburn Hills, que fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

Atuando em veículos comerciais, industriais e leves, a PHINIA desenvolve sistemas de combustível e peças de reposição que mantêm motores de combustão operando de forma eficiente e sustentável, ao mesmo tempo em que investe em tecnologias futuras para combustíveis alternativos.

Fornecendo o que o mercado precisa para ser mais eficiente e sustentável, a PHINIA se posiciona como parceira de escolha para uma gama diversificada de clientes industriais e de aftermarket, impulsionando a jornada rumo a um futuro neutro em carbono.

PHINIA

R. Blumenau, 91 – Steffen, Brusque/SC

(47) 3211-3500