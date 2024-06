Pilotos avaliam desafios do UTV Adventure Cup, novidade da Fenajeep

A novidade da 30ª edição da Fenajeep é a prova UTV Adventure Cup. Ela é disputada em duas etapas. A primeira ocorre no complexo da festa jipeira, enquanto a segunda é realizada na parte externa. Prestes a entrar na pista, pilotos avaliaram desafios da prova.

Felipe Goulart de Oliveira, que viajou de Manhuaçu (MG) para Brusque, corre de UTV pela primeira vez na Fenajeep. Para ele, o maior desafio da prova é fazer um bom tempo no contrarrelógio dentro do complexo. Entretanto, ele reconhece que cada etapa tem sua peculiaridade.

“O maior desafio é a entrada e saída dos paredões. Se não andar dentro dos paredões, não faz tempo bom. Nós não treinamos nessa pista e ela é muito profissional”, diz. Felipe avalia que os pilotos já estão acostumados com trilhas, por isso considera a parte interna mais complexa.

Veterano da Fenajeep, Oscar Schmidt, de São José (SC), tem guardado em casa as premiações da primeira festa jipeira, que aconteceu em 1994. Antes da edição atual, porém, ele competia com jipe, não UTV.

Oscar diverge de Felipe e avalia que a parte externa é mais desafiadora. “O maior desafio é a primeira volta na parte externa, pois não sabemos o que vem pela frente”, relata. Por outro lado, ele não aparenta preocupação com o resultado. “Só pelo fato de brincar e participar já é ótimo”, acredita.

Adventure Cup em dupla

Nicolas Tondello, o piloto, e Guilherme de Amorim, o copiloto, participam da prova juntos por uma situação específica: Nicolas tem 16 anos e, assim, precisa de alguém habilitado para acompanhá-lo. Com isso, Guilherme fica no “banco do passageiro” durante a prova, ao lado do amigo.

“Tem que ter um pouco de preparação, pois a prova é cansativa”, avalia o jovem piloto Nicolas. “O terreno muda muito, com pedra e lama. Para nós, esse é o maior obstáculo”, completa Guilherme. A dupla, que é de Brusque, já participa de provas semelhantes há pouco mais de um ano.

Organizador do UTV Adventure Cup, André Alcântara relata que o rally, de forma geral, abrange motos e quadriciclos, além dos UTVs. Entretanto, a nova prova da Fenajeep é específica para UTVs. O rally é todo sinalizado por placas.

“Temos quatro voltas de 16 quilômetros, em que os competidores vão acelerar. Ocorre durante o dia todo. Temos 45 UTVs na competição. É uma volta na pista indoor e, depois, os pilotos vão fazer as ‘especiais’, como chamamos”, explica o organizador.

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: