Se você está em busca de um portal de jogos e entretenimento interessante, confiável e generoso, nesse caso você deve prestar atenção ao Pin Up Casino online. O site opera legalmente, tem permissão do órgão regulador internacional de Curaçao e o número da licença é 8048/JAZ2017-0003. Você pode verificar pessoalmente a qualidade dos serviços depois de visitar o site oficial https://pin-up-cassino.com.br/en/ e verá uma grande variedade de softwares de jogos, muitos sistemas de pagamento populares e bônus generosos para todos os clientes. As relações de associação com o cassino Pin Up trarão aos jogadores do Brasil impressões agradáveis, emoções brilhantes e boas chances de sucesso no jogo. A política de bônus do cassino online atrai a atenção especial dos jogadores. Saiba mais sobre ela neste artigo.

Tipos de bônus de cassinos on-line Pin Up Brasil

Para se familiarizar com a variedade de promoções do site de apostas on-line, acesse uma seção especial – “Promoções”. Lá estão reunidos todos os incentivos disponíveis para os clientes atuais. A lista é bastante interessante e diversificada. Condicionalmente, ela pode ser dividida em duas categorias:

bônus para novos clientes;

promoções para usuários existentes.

Vamos dar uma olhada em cada tipo de incentivo para ter uma noção melhor do que os jogadores do Brasil podem obter no Site Pin Up.

Bônus para novos clientes

Depois de se registrar no site do cassino, os jogadores podem contar com um incentivo de boas-vindas. Ele é oferecido pelo fato de reabastecer o saldo do jogo. O bônus pode ser diferente: tudo depende de certas ações do jogador e do tamanho do primeiro depósito. O Pin Up oficial oferece aos novos usuários um aumento de 120% em honra de um depósito na primeira hora de associação. Se o depósito for feito mais tarde, esse valor será reduzido para 100%.

Além disso, os jogadores podem contar com 250 rodadas grátis. As condições para o acúmulo de giros grátis são observadas no depósito mínimo. Seu tamanho não deve ser inferior a 100 $R. Ao apostar o incentivo de boas-vindas, o cassino online Pin Up oferece 72 horas. O jogador precisa fazer a seguinte aposta: x50. O valor máximo dos ganhos é igual a x10 do depósito feito.