Linha do tempo

A história da empresa começa em 1974, quando Livino Moresco, com três filhos em casa, decide se tornar corretor de imóveis, deixando para trás sua carreira na contabilidade. Após seis meses de persistência e quase desistindo, ele realizou sua primeira venda.

Em 1978, o lendário empresário de Brusque abriu um escritório na cidade em sociedade com seu irmão. Nesse ano, nasceu a Imobiliária Brusque, a primeira do município, assim como Amanda Moresco, filha de Livino e futura presidente da empresa.

Em 1981, com o aumento das vendas e locações, Ellen, esposa de Livino e mãe de seus filhos, se juntou à empresa para iniciar o processo de locação, expandindo a equipe de corretores. Foi nesse ano que a empresa passou a se chamar Imobiliária Moresco.

Em 1986, com a expansão da equipe, a família percebeu a necessidade de adquirir uma nova sede, localizada na Travessa Guilherme Krieger. Quatro anos depois, Leandro, também filho do casal, passou a integrar a empresa como engenheiro e corretor, enquanto Andrea, outra filha, contribuiu no setor de locações.

Em 1992, durante a crise do Plano Real, Ellen e Livino enfrentaram desafios, mas seguiram firmes, fortalecendo a Moresco. Poucos anos depois, a Moresco se mudou para a rua Alexandre Gevaerd.

Em 1998, Ellen enfrentou uma batalha contra o câncer e, após dois anos, se afastou da empresa para cuidar de sua saúde. Nesse contexto, Amanda, aos 22 anos, entrou definitivamente para reforçar a equipe.

Ellen lutou contra o câncer por oito anos e, em 2006, faleceu. Segundo a família, o legado da matriarca foi essencial para a continuidade da história da marca. No ano 2006, Livino adquiriu e reformou um imóvel da família Gohr (sede atual). Já em 2009, Livino transferiu a sociedade da Imobiliária Moresco para seus três filhos.

Entre 2011 e 2015, a Moresco lançou projetos pioneiros, como o Innovare Hotéis e o Mondrian, com Leandro Moresco liderando essas inovações. Em 2015, a Imobiliária inaugurou sua nova sede, onde está localizada atualmente, no andar térreo do prédio do hotel.

Em 2019, Andrea deixou a empresa em busca de outros negócios. Já entre 2020 e 2024, Leandro também saiu da Imobiliária e Amanda Moresco assumiu a liderança em plena pandemia. Em 2021, foi aberta a Moresco Litoral, em Itapema.