A pizzeria @migos.com, localizada no bairro Santa Rita, comemora 7 anos de história em Brusque nesta sexta-feira, 29. Como marco da celebração do sétimo aniversário, foi inaugurada a nova unidade no Águas Claras, para suprir a crescente demanda de pedidos no bairro e na região. Agora, a pizzeria @migos.com está também na rua Santa Cruz, 530.

Atualmente, a pizzeria está consolidada no município, sobretudo quando se trata do carro-chefe: os aplicativos de tele-entrega. A @migos.com está no iFood e em outras plataformas.

O nome consolidado que a pizzeria adquiriu ao longo dos anos passou por fases de altos e baixos. O sonho do casal de proprietários, Adriana Dias Rocha Araújo e Marcelo Dias Araújo, começou no bairro Azambuja há sete anos.

Paulistas, Adriana e Marcelo deixaram a cidade-natal para começar uma nova vida em Brusque. A pizzeria do casal foi inaugurada no dia 29 de novembro de 2017. A abertura do negócio ocorreu em parceria com um amigo, que entendia do ramo alimentício, enquanto Adriana e Marcelo resolveram entrar com a parte financeira.