Destemor de Jaison

Nas redes sociais, o ex-senador Jaison Barreto afirmou ontem que nas circunstancias e pelas alegações, não votaria pelo afastamento do presidente Michel Temer. Sem nenhuma necessidade de provar suas convicções, tanto as que sustentou no passado como as de hoje, diz que “são nestes momentos graves da vida pessoal ou pública que a gente começa a distinguir entre os carreiristas e aqueles que pensam no bem da maioria da população”. Finaliza a mensagem dizendo que Ulysses Guimarães quando disse “navegar é preciso” não incluía os canalhas. Com toda certeza!

Poder

O site O Antagonista fez um primeiro levantamento de quem é quem que pode se lançar candidato a governador em 2018 e ter chances em vários estados. De SC lista o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer. Prevê Raimundo Colombo apoiando o deputado estadual Gelson Merísio (PSD); o PMDB com o deputado federal Mauro Mariani na cabeça; o PP se aliando com outra legenda e o agora “nanico” PT indo à disputa com o deputado federal Décio Lima.

Testemunhas

Testemunhas de defesa que vivem em SC, Ceará, Goiás, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, estão entre as 80 arroladas pelo ex-presidente Lula e seu filho, Luis Claudio, réus no processo que tramita na 10ª Vara Federal de Brasília para apurar suposto tráfico de influência na bilionária compra de aviões de caças Gripen, da Suécia.

Aeroporto

Sem fé em seu país, brasileiros agora vão a Miami para ‘construir nova vida’, publicou anteontem o jornal Miami Herald, sobre a nova invasão brasileira da cidade da Flórida. Pequena parte dela constituída de catarinenses; uns pobres perseguindo o sonho americano, e outros investindo em imóveis.

Balcão

No ranking por partidos, o PMDB foi o maior beneficiário das emendas empenhadas pelo governo federal nos últimos dois meses. Seus deputados levaram R$ 294,4 milhões (12,5% do total). O PT (quem diria, apesar de seu discurso contrário) ficou com a vice-liderança, com R$ 266,4 milhões, seguido pelo PP (R$ 237,5 milhões) e PSDB (R$ 208 milhões).

Sem impostos

O site do Senado publicou ontem notícia de grande interesse: lá tramita em caráter conclusivo projeto de lei propondo que na primeira sexta-feira de fevereiro de cada ano os brasileiros possam adquirir produtos sem ter que pagar impostos federais. No Dia Livre de Tributos Federais, produtos fabricados no Brasil vendidos aos consumidores finais à vista e com preço final até R$ 5 mil, estarão isentos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Cofins e PIS/Pasep. Dependendo dos Estados daria uns 30%, no mínimo, sem ali estar o ICMS, tributo estadual, que em alguns vai até 33%.

Podridão

Socorro! O vice-presidente de Integridade (isso mesmo, Integridade) da multinacional BRF, José Roberto Rodrigues, desde ontem está em regime semiaberto no cumprimento de pena de cinco anos de prisão. É o homem de confiança do megaempresário Abílio Diniz.

Importabando

A Polícia Federal desarticulou ontem uma organização criminosa que contrabandeava equipamentos de diagnóstico médico por meio Aduana de Controle Integrado (ACI) em Dionísio Cerqueira, no extremo-oeste de SC. Estima-se que apenas em tributos diretos, a sonegação pode chegar a R$ 20 milhões. Empresários e pessoas jurídicas do ramo de exportação e importação, revendedores, clínicas, hospitais, despachante aduaneiro, além de um doleiro responsável pelo repasse de recursos ilícitos ao grupo, estão sob investigação. Tem gente tomando Lexotan direto numa certa ilha em SC.

Cobertura

O Corpo de Bombeiros Militar de SC abriu concurso público com 300 novas vagas. Ao fazer o anúncio, anteontem, o governador Raimundo Colombo disse, orgulhoso, que SC é o Estado que tem a maior cobertura de bombeiros. Está presente em 132 dos 295 municípios.

Esgoto

O ex-consultor do Banco Mundial, Menahem Libhaber, de Washington, é um dos convidados do Congresso Catarinense de Saneamento, dias 31 deste mês e 1º de setembro, em Florianópolis. Vai falar sobre a experiência com emissários submarinos como solução de tratamento e disposição de esgoto em cidades costeiras do mundo todo. Talvez nossos gestores tenham algo a aprender com os emissários, uma vez que preferem que o esgoto desague nas praias, uma cena comum e que enoja em todo litoral de SC.

DETALHES

Escandaloso e revoltante o uso inescrupuloso, nos últimos dias, pelo presidente Michel Temer, da máquina federal para “comprar” deputados e garantir-se no cargo.

Quando alguém consegue fazer algo certo, sempre há outro que quer bagunçar. É o caso da Justiça Federal em São Paulo, que autorizou a cobrança de preços diferentes para homens e mulheres nas baladas. O Ministério da Justiça, que foi aplaudido, tinha proibido tal prática comercial.