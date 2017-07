Polícia Civil realiza operação contra jogo baleia azul, em Santa Catarina

Decorrente de trabalhos da Polícia Civil de pelo menos oito estados, uma operação foi desencadeada nesta terça-feira, 18, para prender envolvidos com o jogo da baleia azul, cujo objetivo é incitar adolescentes e crianças a realizarem desafios e, por fim, tirar a própria vida. Em Santa Catarina, a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), em conjunto com outras Delegacias, cumpriu mandados de busca em Florianópolis, Chapecó, São José, Joinville e Araquari.

Durante o cumprimento dos mandados em Santa Catarina, os policiais apreenderam documentos e dispositivos que apontavam para a prática e estímulo do jogo. Dos cinco municípios, três endereços foram vistoriados em Chapecó. Na cidade, uma menina de 13 anos estava sendo vítima do desafio. Em Joinville, um rapaz de 18 anos assumiu ser um “curador” do jogo, e um adolescente de 14 anos, em São José, ainda é investigado. Outras investigações continuam.

No Rio de Janeiro, um dos “curadores” do jogo já havia sido preso durante a manhã desta terça-feira, 18, na operação nacional. Ao todo, os mandados são cumpridos em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Paraíba, Pará e Minas Gerais.