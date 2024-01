Polícia Militar recupera duas motocicletas furtadas em Brusque

A Polícia Militar recuperou nesta terça-feira, 9, duas motocicletas furtadas em Brusque. Um dos veículos havia sido furtado na tarde desta terça e outro no início de dezembro de 2023.

Por volta das 13h, no Centro de Brusque, com o auxílio de imagens das câmeras de monitoramento, foi possível identificar o suspeito de um dos crimes. Após rondas de uma equipe de policiais, o autor foi abordado e detido, sendo o homem de 25 anos, conduzido para à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Já no bairro Limeira, durante as rondas preventivas, policiais avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG125 Fan, que havia sido furtada no dia 11 de dezembro. O condutor foi abordado pelos agentes e relatou que havia comprado a motocicleta em uma garagem, porém, não apresentou nenhuma comprovação.

Durante a busca veicular foi constatado que a motocicleta estava com a placa adulterada, sendo removida para o pátio conveniado e, o homem, de 19 anos, também foi levado para a delegacia.

