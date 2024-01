PP se aproxima do governo André Vechi, mas vereador garante que não entra para base de apoio

O PP vem se aproximando do governo do prefeito André Vechi (PL). O ex-vereador Ademilson Gamba, o Nino (PP), deve ser nomeado para um cargo na administração nos próximos dias. O vereador progressista Alessandro Simas, segundo colocado na disputa eleitoral contra Vechi na eleição de 2023, garante que não vai integrar a base do governo na Câmara, mesmo com a guinada do próprio partido à gestão do prefeito.

O vereador disse ao jornal O Município que não fará parte do grupo político de Vechi, nas palavras dele, “em respeito aos 18,7 mil votos” que conquistou na eleição a prefeito do ano passado. “Se PP e PL estão se alinhando para disputar as eleições juntos, não quer dizer que André [Vechi] e Simas estão se alinhando”, afirma.

Simas ainda não definiu o futuro político. Uma coisa que pode acontecer, porém, é que o parlamentar mude de partido. Diz ele que, no ano passado, chegou a conversar com Republicanos e PL. Porém, reconhece que União Brasil, MDB e PSD são as legendas “mais prováveis” como destino.

União Brasil é o partido de Jones Bosio, ex-secretário de Desenvolvimento Regional e aliado político de Simas. O MDB abriga o grupo político do ex-prefeito Ari Vequi, no qual Simas fez parte nos últimos anos, mas disputou a eleição em lado oposto em 2023. Por fim, o PSD é cobiçado pelo grupo do ex-prefeito Ciro Roza, que apoiou o vereador à prefeitura no ano passado.

Caso o destino de Simas seja o Republicanos ou o PL, como diz o próprio parlamentar que chegou a ser conversado, a movimentação seria atípica. Os dois partidos estão na base do governo André Vechi. Trocar o PP por uma dessas duas legendas de nada adiantaria para um vereador que garante que não é governista.

