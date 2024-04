Prefeito André Vechi vai a Florianópolis almoçar com Bolsonaro

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), vai se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 23. Ele participará de um almoço com o ex-chefe do Executivo, em Florianópolis. Vechi foi convidado pelo governador Jorginho Mello (PL). Outros prefeitos e deputados do PL também devem participar do encontro.

A informação foi confirmada por uma fonte do governo municipal. O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), também vai a Florianópolis para o almoço. Bolsonaro volta à região em um período de menos de um mês. A expectativa é que o ex-presidente passe pelo congresso religioso Gideões, em Camboriú, na noite desta terça.

