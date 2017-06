Prefeitura de Botuverá implanta lombadas e travessias elevadas

Dez novas lombadas e travessias elevadas foram implantadas em Botuverá, na sexta-feira, 23. Os pontos escolhidos pela prefeitura foram definidos a partir de um estudo técnico, além de algumas solicitações da comunidade, vereadores e Polícia Militar. A maior parte da nova sinalização foi colocada na área central, após a pavimentação asfáltica.

Segundo o prefeito José Luiz Colombi, o Nene, há alguns meses os moradores vinham pedindo que fossem colocadas lombadas em alguns pontos. Alguns vereadores também fizeram a solicitação à prefeitura. “Depois que fizemos a camada asfáltica no Centro o trânsito se tornou mais rápido, se tornando uma necessidade para a cidade”, conta.

Os pontos na área central das travessias elevadas e lombadas foram posicionadas na entrada da Casa da Cidadania, em frente ao posto de combustíveis, mercados, farmácia. Também, foi implantada uma lombada em frente ao posto de saúde.

Além da área central, na estrada geral do bairro Gabiroba, próximo a uma empresa, foi colocada uma lombada, a pedido de moradores. Já em Águas Negras foram colocadas duas, em locais estratégicos.

O trabalho realizado com recursos próprios da prefeitura iniciou bem cedo e se estendeu até o fim da noite, a fim de terminar tudo no mesmo dia. “As placas indicando as travessias e lombadas foram colocadas 15 dias antes, conforme determina a legislação de trânsito”, informa o prefeito. Ele complementa que o asfalto foi construído com recursos do Badesc, porém, o projeto não contemplava as lombadas e travessias elevadas.

Nene ressalta que Botuverá é uma cidade, que até então, possuía poucas lombadas, especialmente na área central, pelo fato de antes ser calçamento. “Com o asfalto, a própria Polícia Militar nos pediu para colocarmos lombadas, para evitar algum grave acidente e reduzir a velocidade dos motoristas”, acrescenta.

O prefeito pede ainda a compreensão, paciência e maior atenção da comunidade para as novas alterações feitas no tráfego, principalmente, na região central do município.