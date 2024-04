Prefeitura de Brusque assina ordem de serviço para execução da Beira Rio no sentido do bairro Dom Joaquim

Em solenidade realizada nesta segunda-feira, 22, a Prefeitura de Brusque realizou a assinatura da ordem de serviço para executar o primeiro lote da ampliação do canal extravasor da Beira Rio na direção dos bairros Rio Branco e Dom Joaquim.

A obra é orçada em pouco mais de R$ 59,89 milhões – R$ 8 milhões a menos que o previsto inicialmente – e será financiada com recursos do financiamento com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), que foi aprovado durante a gestão anterior.

A solenidade contou com a presença do prefeito André Vechi, o vice-prefeito André Batisti, o Deco, que também é secretário de Infraestrutura Estratégica, representantes do consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto, que venceu a licitação, além de vereadores e servidores municipais.

De acordo com Deco, esta é a maior obra em valores já executada pela Prefeitura de Brusque. O prazo para finalização é de 18 meses. De acordo com representante do consórcio, as obras devem iniciar assim que pequenos ajustes no projeto, relacionados à rua Francisco Sassi, no Jardim Maluche, sejam realizados.

Importância da obra

A prefeitura projeta que, com a obra, a mobilidade urbana nos bairros Dom Joaquim e Rio Branco seja melhorada. Além disso, o novo trecho vai funcionar como canal extravasor para as chuvas.

“No ano passado, enfrentamos a terceira maior enchente da história e vimos o papel fundamental que as duas margens da Beira Rio tiveram, sobretudo a margem esquerda. Isso mostra o potencial do canal extravasor. Essa obra vem no sentido de mitigar cheias futuras, que estamos sempre sujeitos”, ressalta André Vechi.

Este é o primeiro lote do novo trecho da Beira Rio, que vai desde as proximidades do IFC Brusque, que fica no bairro Jardim Maluche, passa pela nova ponte, que já está pronta, mas ainda sem alças de acesso, que vai ligar os bairros Rio Branco e Jardim Maluche, e vai até a altura da empresa Irmãos Hort, onde será feito um trevo de acesso para a rua Ernesto Bianchini, totalizando 3,3 km de extensão de via, com terraplanagem, estabilização das encostas, enrocamento, drenagem, pavimentação e sinalização.

A prefeitura projeta outros três lotes para o futuro. A abertura dos envelopes da licitação para o segundo lote será feita no próximo dia 17. Já o projeto do terceiro a prefeitura tenta incluir no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O quarto ainda está em estágio inicial de desenvolvimento e vai até o Guarani.

“Desde que eu e o Deco assumimos, tivemos a responsabilidade de continuar os projetos pensados por administrações anteriores para que a cidade não sofra. É um endividamento que a prefeitura faz, que terá que ser pago nos próximos anos, mas estamos tomando várias medidas para que tenhamos o dinheiro em caixa, como a mudança de financiamento do Instituto de Previdência”, ressalta o prefeito.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: