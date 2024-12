A Prefeitura de Brusque lançou nesta segunda-feira, 9, o plano de Integridade e Compliance, no bloco F da Unifebe. O plano tem o intuito de trazer mais eficiência, moralidade e transparência à administração pública.

Com o programa, se busca prevenir, detectar e corrigir desvios éticos e morais, que possam potencialmente ameaçar a integridade e comprometer a conduta esperada pelos profissionais, abrindo espaço para comportamentos inadequados e prejudiciais.

Desta forma, o plano consiste em um conjunto de ações propostas para alcançar os objetivos do programa e responder aos riscos mapeados, com as respectivas medidas definidas. Na construção do plano, foram identificados 25 riscos e foram definidas 27 ações que podem ser aplicadas contra o riscos.

No início da apresentação, um vídeo institucional sobre o tema foi exibido. Em seguida, o diretor executivo da Associação de Municípios do Vale Europeu (AMVE), José Rafael Correa, detalhou o surgimento do programa em Brusque.

Após isso, o secretário de Transparência de Brusque, Daniel Felício, explicou os processos do Plano de Integridade e Compliance. O projeto começou em novembro de 2023, com o Fórum de Transparência, “onde nós aderimos a um programa de integridade da AMVE, com 11 pilares de sustentação. E depois fizemos a pesquisa dos riscos para hoje estar lançando o projeto”.

O secretário conta que o plano estará disponível no site da Prefeitura de Brusque e reforça que “ele vai trabalhar diversas áreas da administração, desde fluxogramas até combate à corrupção, combate a abuso de autoridade, abuso sexual, entre outros riscos encontrados”.

Conforme a prefeitura, o programa trata-se de uma política de atuação voltada à transparência não só de dados relativos à economia e administração municipal, mas de levantar processos de conduta. A transparência decorre da divulgação dessas medidas e do plano de providências que visam a correção de condutas e de processos. Também devem ser melhorados ainda os canais de acesso à informação ao cidadão.

Subiram ao palco, o prefeito André Vechi; o secretário de Transparência, Daniel Felício; o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique; o deputado estadual Napoleão Bernardes, e Marisa Zinka da Silva, diretora de Integridade e Compliance da Controladoria-Geral de Santa Catarina.

