Prefeitura de Brusque realizará audiências públicas para debater contratação de nova empresa de transporte coletivo

A Prefeitura de Brusque realizará audiências públicas para debater a licitação para a contratação da nova empresa prestadora do serviço de transporte público coletivo. A previsão era de que a primeira ocorresse em outubro, no entanto, até o momento, o governo não divulgou as datas dos encontros.

A pasta informa que o número de audiências ainda será definido baseado nas necessidades da população. Nas sessões, serão discutidos “tudo o que afeta o usuário diretamente”. Linhas, itinerários, horários, especificação de veículos, terminais, tarifas, entre outros.

A Comissão Especial de Estudos e Avaliação do Transporte Coletivo (CEEATC), junto à Diretoria de Trânsito, realiza ajustes nas propostas que serão apresentadas nas audiências.

“De modo a cumprir um processo que, além de democrático, é item obrigatório para as concessões conforme previsto em instrução normativa específica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)”, afirma Allan Costa, diretor-geral de Gestão Estratégica da Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica.

Situação atual

Atualmente, o serviço de transporte público coletivo é prestado por meio de um contrato emergencial, e a nova concessão visa promover melhorias significativas na mobilidade urbana no município.

Em janeiro deste ano, o edital para o novo transporte público já era pauta em Brusque. No final de janeiro, o processo de construção do edital chegou na reta final. Agora, após as audiências públicas, a documentação será submetida ao TCE-SC. Depois de aprovada, haverá a concessão.

Para otimizar a gestão do transporte, está prevista a adequação do número de linhas, com foco em estruturas nos bairros mais habitados, como Águas Claras, Dom Joaquim, Stefenn e Santa Terezinha.

Com o objetivo de inibir as chamadas sobreposições, o novo transporte coletivo terá uma redução no número de linhas e um aumento no número de horários, visando atender a demanda da população em horários de maior procura.

Essas mudanças serão implementadas gradualmente. A expectativa da prefeitura é de que, entre 15 a 20 anos, o serviço otimizado resulte em tarifas mais acessíveis para a população.

