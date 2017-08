A Prefeitura de Guabiruba e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Santa Catarina (SEBRAE-SC) realizam, no dia 19 de setembro, 1º Seminário Participativo do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS).

O evento, que contará com palestra de Carlos Capellini e Amanda Morasco, consultores do Sebrae-SC, ocorrerá das 8h30 às 18h, no salão nobre da prefeitura.

Após efetuar estudos preliminares e o diagnóstico do turismo no município durante os meses de julho e agosto, os resultados obtidos serão apresentados no seminário. Na oportunidade, os participantes irão analisar as fraquezas e forças, além das dificuldades e oportunidades encontradas durante os dois meses de avaliação.

Após formulado, o PDITS terá como objetivo principal formular condutas que desenvolvam de forma integrada e sustentável o setor turístico de Guabiruba, associando a valorização cultural, a preservação ambiental e a participação comunitária, tendo como resultado final a geração de emprego e renda.

“Serão orientadores básicos dos futuros investimentos na atividade turística do município, tanto no que se refere ao poder público, quanto em relação a possíveis parcerias e investimentos oriundos do setor privado. Esperamos toda a comunidade para que possamos discutir essa área econômica tão importante”, ressalta o coordenador regional do Sebrae-SC, Alcides Sgrott Filho.

De acordo com o diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico Sustentável da Prefeitura de Guabiruba, Sidnei Dematé, saber as potencialidades e as deficiências do setor turístico da cidade, tanto nos comércios, quanto nos atrativos, é o primeiro caminho para o desenvolvimento da importante área econômica.

“Buscamos elaborar o Plano Municipal de Turismo e as diretrizes que se seguirão, para sabermos qual caminho tomar. Hoje temos um foco turístico pequeno, mas para ter um crescimento coordenado e coerente, precisamos dessas diretrizes, que serão elaboradas junto com a população”, enfatiza.

Programação

8h30 – Abertura dos trabalhos;

8h45 – Apresentação da metodologia de trabalho;

9h – Apresentação do diagnóstico de turismo;

10h30 – Coffee break;

11h – Trabalhos de análise SWOT;

12h30 – Almoço (livre);

14h – Continuação dos trabalhos de análise SWOT;

15h30 – Coffee break;

16h – Workshop de identificação do grau de importância de cada força e fraqueza identificada;

18h – Encerramento.