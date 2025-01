Presidente da Câmara de Guabiruba, Xande Pereira quer fortalecer Legislativo e fazer gestão econômica

Vereador mais votado de Guabiruba, Alexandre Pereira, o Xande (PP), foi eleito presidente da Câmara e exercerá a função pelos próximos dois anos. O parlamentar entende que a prioridade deve ser o fortalecimento da imagem do Legislativo e a realização de uma gestão econômica.

O novo presidente da Câmara quer, também, prezar pela transparência dos gastos. Ele defende que Legislativo e Executivo tenham uma relação harmônica para o bom andamento dos trabalhos, mas reforça o entendimento de que a Câmara precisa de uma “identidade”, como define.

“Precisamos ter uma identidade. A Câmara é um órgão fiscalizador e independente. Vamos fortalecer a imagem da Câmara”, defende. “Queremos, cada vez mais, economizar recursos para destinar ao Executivo nas sobras para que, depois, a população seja atendida”.

Na legislatura passada, ocorreram atritos entre o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e os vereadores, incluindo parlamentares da própria base, que acusavam o chefe do Executivo de falta de diálogo.

Para Xande Pereira, os problemas ficaram no passado. O presidente afirma que, para o bom andamento dos trabalhos, as pessoas não podem dar espaço para intrigas pessoais e devem, juntas, trabalhar para atender as demandas da comunidade.

“Em nossa posse, deixei bem claro que a 15ª legislatura se encerrou. Já conversei com o prefeito Zirke. Queremos estreitar os laços de convívio e as conversas com o Executivo. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Acredito que ambas as partes cometeram equívocos e também reconheço isso da minha parte”.

O prefeito Valmir Zirke conta com maioria na Câmara, com apoio de três vereadores do PP, incluindo Xande, e dois do PSD. A oposição tem quatro parlamentares: dois do MDB, um do Podemos e um do PL. A Mesa Diretora é formada apenas por vereadores que apoiam o prefeito.

Xande minimiza a ausência de espaço para oposição na Mesa e garante que as demandas de todos os vereadores serão atendidas, independentemente da sigla partidária.

“Todos os vereadores serão atendidos da mesma maneira, sem distinção de partido político. Antes de me colocar à disposição como candidato à Mesa Diretora, conversei com todos os vereadores. Minha principal função é fortalecer o Legislativo e precisamos da ajuda de todos”, garante.

A Câmara de Guabiruba teve grande renovação a partir das eleições de 2024. Dos nove vereadores da Legislatura anterior, só dois se reelegeram: Xande Pereira e Jair Kohler (PP). O presidente acredita que, mesmo com uma Câmara majoritariamente inexperiente com o processo legislativo, não haverá dificuldade nos trabalhos.

Xande presidente

Nas eleições de 2020, Xande Pereira foi o segundo candidato mais votado para a Câmara de Guabiruba. Ele recebeu 968 votos, atrás apenas da ex-vereadora Simone Fischer (MDB).

O vereador fez parte da Mesa Diretora durante todo o primeiro mandato, como primeiro-secretário na presidência de Cristiano Kormann, o Sano (PP), e segundo-secretário na gestão de Waldemiro Dalbosco (PL) como presidente.

Em 2024, Xande concorreu ao Legislativo novamente e foi reeleito com 959 votos, desta vez o mais votado da cidade. Em 1º de janeiro, o vereador foi eleito presidente da Câmara com cinco votos, ante quatro contrários. Pela oposição, o candidato à presidência foi o vereador Osmar Vicentini Filho (PL), que não conseguiu se eleger.

A Mesa Diretora recém-eleita encabeçada por Xande é formada também por Anderson Cavichioli (PP), como vice-presidente; Diego Veneruchi (PSD), como primeiro-secretário; e Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD), como segundo-secretário.

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: