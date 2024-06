A Priime Tech, renomada empresa em soluções tecnológicas de inteligência artificial, redes neurais e computer vision, foi agraciada com o Prêmio Destaque Inovação pela Associação Empresarial de Itajaí (ACII), em uma cerimônia realizada no último dia 29 de maio de 2024. A premiação visa destacar empresas que se sobressaem ao trazer soluções inovadoras, tecnológicas e oportunas para o mercado.

A cerimônia, parte da 33ª edição do Troféu Empresário do Ano, celebrou diversas empresas e empreendedores que têm contribuído para o fortalecimento da economia local. A Priime Tech destacou-se entre os homenageados, reafirmando sua posição como líder incontestável em inovação no setor tecnológico. Com mais de 17 anos de experiência, a empresa é reconhecida pela eficácia de seus sistemas inteligentes baseados em imagens, tornando-se uma referência tanto nacional quanto internacional por oferecer soluções em segurança e controle de acesso para pessoas, veículos e cargas. A Priime Tech também atua fortemente no mercado internacional, e vem se destacando-se no mercado americano, no últimos 5 anos.

Desde sua fundação em 2006, a Priime Tech tem desempenhado um papel crucial em diversos segmentos, como portos, terminais, aeroportos e ferrovias, implementando tecnologias inovadoras que impactam positivamente o mercado. Além disso, a empresa é reconhecida por sua capacidade de adaptar-se às necessidades de uma ampla gama de empresas, tanto do setor público quanto privado, abrangendo áreas comerciais, industriais, agroindustriais, de transporte e governamentais. Além de desenvolver tecnologias e sistemas de ponta, a Priime Tech também se destaca na elaboração, implantação e manutenção de projetos, oferecendo suporte e capacitação ao longo de todo o processo.

O prêmio foi recebido pelo sócio fundador da Priime, Petersen Poia, durante a cerimônia promovida pela ACII, que também comemorou o aniversário de 95 anos da associação. Esse reconhecimento não apenas ressalta a importância da Priime Tech para a economia local e nacional, mas também evidencia o compromisso da empresa com a excelência e a inovação contínua. Com uma visão inovadora e uma abordagem centrada nas necessidades do cliente, a Priime Tech continua a moldar um futuro tecnológico em segurança e controle, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico de Itajaí e além.